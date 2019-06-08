سعر الدولار اليوم الجمعة 7/6/2019 بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية

متابعينا الأحباب من خلال موقعنا المميز نجوم مصرية في مصر وكافة دول العالم، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا التقرير عن أحدث أسعار العملة الخضراء (الدولار ) في البنوك العاملة في السوق المصرية، ويعتبر سعر صرف الدولار من أكثر المواضيع بحثاً من قبل المواطنين المصريين على كافة محركات البحث المختلفة، ولما لا والدولار يؤثر على حياة المواطن تأثيراً مباشراً فمصر تستورد 60% من إحتياجاتها من الخارج بالعملة الصعبة، فسعر الدولار صعوداً أو هبوطاً يؤثر بالسلب أو الإجاب علي معظم السلع الاستهلاكية.

شهد سعر صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً في معظم البنوك العاملة في مصر، بسعر يتراوح بين 16,70 جنيهاً للشراء وسعر 16,84 جنيهاً للبيع في كل البنوك العاملة في مصر .

سعر الدولار اليوم الجمعة 7/6/2019 في البنوك العاملة في مصر

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 16,70 16,82 البنك الأهلي المصري 16,73 16,83 بنك مصر 17,73 16,83 بنك القاهرة 16,70 16,80 بنك أبو ظبي الإسلامي 16,74 16,84 البنك التجاري الدولي cib 16,69 16,79 بنك الإسكندرية 16,70 16,80 بنك عودة 16,70 16,80

ماهي التوقعات لسعر الدولار مقابل الجنية المصري في الشهور القادمة

يتوقع الكثير من المحاليين الاقتصاديين مزيداً من التراجع في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة القادمة نتيجة عدة عوامل من ضمن هذه العوامل ما يلي.

الدولار الأن في أضعف حالاته نتيجة السياسات النقدية الأمريكية الهادفة إلى خفض الفائدة وكذالك الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين نتيجة فرض واشنطن الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الصين. مصر في حالة نمو اقتصادي متزايد فقد أعلن صندوق النقد أن النمو في مصر هذا العام وصل إلي 5,5 % ومتوقع في السنة المالية القادمة أن يصل إلي 6%. اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة مثل حقل ظهر الذي يوفر لمصر مليارات الدولارات التي كانت تدفعها في استيراد الغاز من الخارج. زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري التي وصلت إلى 45 مليار دولار. زيادة تحويلات المصريين في الخارج فقد تم تحويل 4,5 مليار دولار في شهر مايو الماضي فقط.

وفي نهاية التقرير تتمني أسرة موقع نجوم مصرية المزيد من التقدم والرقي لمصرنا الحبيبة في كل القطاعات وأن تتبوأ مكانتها التي تستحقها بين الأمم.

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