سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في جميع البنوك الرسمية وذلك السوق السوداء

سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2019 في جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة على ارض الوطن وكذلك السوق السوداء من الأمور الضرورية التي تلقى اهتماما واسعا من المصريين سواء كانوا داخل او خارج مصر و باختلاف طبقاتهم الاجتماعية، وفي إطار حرص موقعنا “نجوم مصرية” علي تغطية جميع اهتمامات حضراتكم نسعد بصحبتكم معنا من خلال هذا المقال في تغطية كتابية متميزة لأخر وأهم التغيرات في سعر العملة الامريكية اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية:- البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 16.73 16.83 5 ساعات البنك الأهلي المصري 16.73 16.83 6 أيام البنك المصرى الخليجى 16.73 16.83 3 ساعات بنك المشرق 16.73 16.83 9 ساعات بنك البركة 16.73 16.83 7 ساعات بنك مصر 16.73 16.83 6 أيام بنك قناة السويس 16.73 16.83 5 ساعات البنك العربي الأفريقي الدولى 16.73 16.83 أسبوع واحد بنك عودة 16.73 16.83 9 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.72 16.82 6 أيام بنك بلوم 16.72 16.82 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 16.72 16.82 6 أيام بنك الكويت الوطني NBK 16.71 16.81 6 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 16.71 16.81 6 أيام بنك مصر إيران التنمية 16.71 16.81 4 ساعات البنك الأهلى اليونانى 16.71 16.81 أسبوع واحد كريدى أجريكول 16.70 16.80 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 16.70 16.80 6 أيام بنك التعمير والإسكان 16.70 16.80 6 أيام المصرف العربى الدولى 16.70 16.80 أسبوع واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.70 16.80 6 أيام البنك المركزى المصرى 16.70 16.82 3 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 16.69 16.79 6 أيام المصرف المتحد 16.69 16.79 8 ساعات

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء:- يلقي سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء اهتماما واسعا ايضا من الكثيرون بمختلف المحافظات لذلك نسعد ايضا بالقاء الضوء علي التغيرات التي طرأت عليه، من المعروف أن السوق الموازي يشهد حالة من عدم النشاط في التعاملات جاء ذلك بعد قرار البنك المركزى المصرى بوضع قيود عليه منها السماح لمكاتب الصرافة بالتعامل في العملة الأمريكية بشرط أن لا يتخطى الفارق في السعر بينهم وبين السعر الرسمي في البنوك حاجز الـ 15 قرشا، نتج عن ذلك عزوف الكثيرين عن التعامل مع السوق السوداء واتجاههم للتعامل مع البنوك مباشرة، سجلت العملة الامريكية اليوم 17.72 وذلك لعملية الشراء، في حين سجلت 18.00 لعملية البيع، ويرجي العلم ان الاسعار قد تختلف بشكل طفيف من منطقه الي اخري ومن محافظه الي اخري.

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