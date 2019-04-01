 التخطي إلى المحتوى

سعر الحديد في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 بجميع المصانع

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

سعر الحديد في مصر, يشهد حالة من الاستقرار  بجميع المصانع وشركات مواد البناء في الفترة الأخيرة بعد أن تراجع سعره بقيمه 300 جنيه منذ عدة أسابيع ثم استقرت الأسعار حتى يومنا هذا ويذكر أن سعر الحديد شهد على مدار عام 2017 حالة من التذبذب والشد والجذب وذلك بعد أن أصدر البنك المركزي قرار بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الحديد ومع بداية عام 2018 بدأت الامور تتحسن وتستقر أسعار الحديد في مصر.

سعر الحديد في مصر اليوم.

سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم

 

ومن أسباب ارتفاع الأسعار في مصر ويعد في المرتبة الأولى هو ارتفاع سعر البليت عالميا حيث يعد البليت هو المكون الأساسي  في تصنيع الحديد، والسبب الثاني لا يقل أهمية وهو سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فمع ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر يرتفع سعر الحديد والأسمنت على إثره و العكس صحيح  كما أن السبب الثالث يرجع الى الاقبال على الشراء فكلما كان المعروض من الحديد كبير و الطلب عليه قليل فان هذا يؤدى إلى انخفاض أسعار الحديد و على العكس تماما ون قدم لكم من خلال جدول تفصيلي محدث يومياً أحدث أسعار الحديد في الأسواق المحلية المصرية.

اسم الشركةاسم المنتجأقل سعرأعلى سعر
حديد عزعز11720 جنيه11750 جنيه
الدخيلة11720 جنيه11750 جنيه
حديد المصريينالمصريين11600 جنيه11600 جنيه
حديد بشايبشاي11600 جنيه11650 جنيه
الوطنية للصلبالعتال11550 جنيه11600 جنيه
حديد عطيهعطيه11600 جنيه11600 جنيه
حديد المراكبيالمراكبي11550 جنيه11560 جنيه
حديد الكوميالكومي11430 جنيه11450 جنيه
حديد المعاديالمعادي11300 جنيه11300 جنيه
حديد بيانكوبيانكو
حديد العشريالعشري11500 جنيه11525 جنيه
حديد أكتوبرأكتوبر
حديد الجارحيالجارحي10150 جنيه10100 جنيه
حديد الوطنيةالوطنية
حديد اركواركو9750 جنيه9800 جنيه
حديد قوطةقوطة
حديد سرحانسرحان
الجيوشي للصلبالجيوشي11500 جنيه11525 جنيه
مصر ستيلمصر ستيل11500 جنيه11525 جنيه
الشركة الصينيةالصينية
حديد أوكرانيأوكراني
حديد تركيتركي

 

والجدير بالذكر أنه يوجد في مصر  ما يقرب من 27 مصنع للحديد ويتراوح حجم الإستثمارات لهذه المصانع ما بين 70 إلى 100 مليار جنيها مما يوفر فرص عمل ويقلل من البطالة، فتوفر مصانع الحديد بمصر ما يقرب من 150 فرصة عمل بطريقة مباشرة و150 آخرين بطريقة غير مباشرة .


عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.