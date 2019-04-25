تعرف على موعد نزول الرواتب فى السعودية ومواعيد الصرف كاملة لعام 2019

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أوامر بخصوص توحيد سلم رواتب المواظفين للقطاع العام بالمملكة، وقد جاءت الأوامر الملكية الجديدة لتوحيد مواعيد الرواتب وإيدعها فى فى الحسابات الخاصة لموظفى القطاع العام الحكومي، وذلك فى يوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادى، وكان فى الماضى يتم صرف الرواتب فى المملكة العربية السعودية وفقاً للتقويم الهجرى، وبعد الأوامر الملكية الصادرة يتم صرف الرواتب فى السعودية وفقاً للتقويم الميلادى، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية نعرض لكم جدول مواعيد صرف الرواتب فى السعودية وفقاً للتقويم الميلادى.

مواعيد نزول رواتب السعودية لمدة عام كامل 2019

الأحد، التاريخ الهجرى 21 جمادى الأول 1440 ه، التاريخ الميلادى 27 يناير 2019.

الأربعاء، التاريخ الهجرى 22 جمادى الثانى 1440 ه، التاريخ الميلادى 27 فبراير 2019.

الأربعاء، التاريخ الهجرى 20 رجب 1440 ه، التاريخ الميلادى 27 مارس 2019.

الأحد، التاريخ الهجرى 23 شعبان 1440 ه، التاريخ الميلادى 28 أبريل 2019.

الاثنين، التاريخ الهجرى 22 رمضان 1440 ه، التاريخ الميلادى 27 مايو 2019.

الخميس، التاريخ الهجرى 24 شوال 1440 ه، التاريخ الميلادى 27 يونيو 2019.

الأحد، التاريخ الهجرى 25 ذو القعدة 1440 ه، التاريخ الميلادى 28 يوليو 2019.

الثلاثاء، التاريخ الهجرى 26 ذو الحجة 1440 ه، التاريخ الميلادى 27 أغسطس 2019.

الخميس، التاريخ الهجرى 27 محرم 1441 ه، التاريخ الميلادى 26 سبتمبر 2019.

الأحد، التاريخ الهجرى 28 صفر 1441 ه، التاريخ الميلادى 27 أكتوبر 2019.

الأربعاء، التاريخ الهجرى 30 ربيع الأول 1441 ه، التاريخ الميلادى 27 نوفمبر 2019.

الخميس، التاريخ الهجرى 29 ربيع الثانى 1441 ه، التاريخ الميلادى 26 ديسمبر 2019.

موعد صرف رواتب أبريل 2019 ورواتب شعبان 1440

ينتظر العديد من الموظفين بالقطاع الحكومى للمملكة العربية السعودية نزول راتب شهر أبريل 2019، وذلك لدخول شهر رمضان وزيادة المصروفات فى هذا الشهر الكريم، وقد تقرر نزول المرتب يوم الأحد 23 شعبان 1440، الموافق 28 أبريل 2019.

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