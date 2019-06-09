تعرف على سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنك المركزي

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي من المحيط إلي الخليج، يسرنا أن نلتقي بكم من خلال هذا التقرير عن سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أما الجنيه السوداني، الذي أصبح من أهم مواضيع البحث على محركات البحث المختلفة، نظراً للظروف التي تمر بها السودان بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير.

أصبح سعر الدولار في السودان من أهم المواضيع التي تشغل بال المواطن السوداني، فالأوضاع السياسية المطربة في السودان جعلت من الحصول على العملة الصعبة شياً صعب للغاية، بل مستحيل ويستغل تجار العملة هذا الوضع وأصبحوا يتلاعبون بسعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، فيوجد أكثر من سعر للدولار مقابل الجنيه السوداني، فالبنك المركزي الدولار 45 جنيه، والسوق الموازي الدولار 63 جنيه، وعبر الإجراءات المصرفية يصل إلى 72 جنيه .

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

اسم العملة السعر بالجنيه السوداني الدولار الأمريكي 63 الدرهم الإماراتي 17,30 الريال السعودي 16,80 الريال القطري 17,30 الجنيه المصري 3,70 الجنيه الاسترليني 80 الدينار الكويتي 226 الريال العماني 156 الدينار البحريني 145

سعر العملات مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني

اسم العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 45 45,20 الجنيه الاسترليني 56,80 57,20 الدينار الكويتي 146,90 147,65 الريال السعودي 12 12,10 الدرهم الإماراتي 12,25 12,35 الريال القطري 12,36 12,42 الدينار البحريني 119 119,90 اليورو 50 50,35

وفي نهاية التقرير تتمني أسرة نجوم مصرية السلامة للشعب السوداني الشقيق، وأن يتوحد صفهم وأن تخرج السودان من هذه المرحلة الصعبة بسلام .

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