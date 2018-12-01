تأثر أسعار السيارات في مصر بعد تطبيق الإعفاء الجمركي 2019

ترقب كبير حول مدى تأثر أسعار السيارات بالإعفاء الجمركي المرتقب على السيارات الأوربية للعام 2019 والتي من المنتظر أن تصل صفر جمارك لأن الإنفاقية الجمركية يتم تطبيقها من العام 2010 بنسبة 10% لكل سنه لتصل إلى صفر % على جمارك السيارات الأوربية بحلول يناير 2019 وذلك وفق أتفاق الشراكة الأوربية المصرية والتي تعمل مصر على الالتزام بما جاء بها دون الإضرار بمصالح الاقتصاد المصري.



حيث أعلنت مصلحة الجمارك أن العام 2019 سيكون آخر خفض جمركي على السيارات الأوربية، كما أعلنت وزارة المالية على اتخاذ إجراءات مناسبة للتمكن من تنفيذ الاتفاقية الأوربية المصرية، وأيضاً أجراءات حماية للصناعات المصرية والتي من الممكن أن تتأثر بمثل هذه اتفاقيات حيث تقرر وزارة المالية احتساب ضريبة القيمة المضافة، وأيضاً رفع رسم التنمية بقيمة تعوض انخفاض القيمة الجمركية التي ستطبقها مصر حسب الاتفاق مع الشريك الأوربي.

ولعل ما يشغل المتابعين المهتمين بتنفيذ مثل هذا الانخفاض في القيمة الجمركية هو مدى تأثر أسعار السيارات في السوق المصري ( هل ستتأثر أسعار السيارات بعد تطبيق آخر خفض جمركى على السيارات الأوربية؟ ).

بالنسبة للسيارات الأوربية ذات المحركات 1600 سي سي والأقل سيكون التأثر قليل وهي قليلة لأن معظم السوق المصري يعتمد على سيارات أسيوية في مثل هذا النوع من السيارات، أما السيارات الأكثر من 1600 سي سي وحتى ما فوق 3000 سي سي فهي أغلبها سيارات أوربية سيكون التأثر بالخفض الجمركي قليل وذلك لارتفاع أسعارها أصلاً.

نخلص من ذلك : أن الحكومة المصرية ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأوربي وتقوم بتنفيذ التزاماتها ولكن هناك إجراءات آخري داخلية يجب تطبيقها وذلك لحماية الافتصاد المصري، وحماية الصناعات المصرية الناشئة، والحفاظ على حركة الاستثمار أن يتأثر بمثل هذه إجراءات.