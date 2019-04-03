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بنده مصر : كرتونة رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلنت سلسلة بنده في مصر عن توفر كرتونة رمضان لعام 1440 هـ / 2019 م للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019  , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

سعر كرتونة رمضان من بنده 54.95 جنية

السلع الموجودة داخل الكرتونة :

  • علبة صلصلة طماطم 280 جرام سلطانة .
  • عدد 2 كيس سكر ابيض وزن الكيس 500 جرام .
  • زجاجة زيت خليط 700 مللي. علبة شاي ناعم 40 جرام الصفوة.
  • عدد 3 أكياس مكرونة مكرونتو وزن الكيس 350 جرام.
  • كيس ارز مصري 1 كيلو جرام الشيف .
  • سمن نباتي روابي 500 جرام.

بنده مصر : كرتونة رمضان 2019

فروع بنده مصر

  • المحور المركزي – ميدان الحرية بجانب سيتي سكيب مول – مدينة 6 أكتوبر.
  • 4 طريق النصر – بجانب قسم نصر أول – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر.
  • شارع سلمان الفارسي – أمام نادي العبور – الحي الأول – المحلية 8 – مدينة العبور.
  • طريق مصر إسكندرية الزراعي – بعد مدخل مدينة قها – قها.
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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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