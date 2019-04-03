بنده مصر : كرتونة رمضان 2019

أعلنت سلسلة بنده في مصر عن توفر كرتونة رمضان لعام 1440 هـ / 2019 م للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .
طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .
كل عام وانتم بخير
سعر كرتونة رمضان من بنده 54.95 جنية
السلع الموجودة داخل الكرتونة :
- علبة صلصلة طماطم 280 جرام سلطانة .
- عدد 2 كيس سكر ابيض وزن الكيس 500 جرام .
- زجاجة زيت خليط 700 مللي. علبة شاي ناعم 40 جرام الصفوة.
- عدد 3 أكياس مكرونة مكرونتو وزن الكيس 350 جرام.
- كيس ارز مصري 1 كيلو جرام الشيف .
- سمن نباتي روابي 500 جرام.
فروع بنده مصر
- المحور المركزي – ميدان الحرية بجانب سيتي سكيب مول – مدينة 6 أكتوبر.
- 4 طريق النصر – بجانب قسم نصر أول – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر.
- شارع سلمان الفارسي – أمام نادي العبور – الحي الأول – المحلية 8 – مدينة العبور.
- طريق مصر إسكندرية الزراعي – بعد مدخل مدينة قها – قها.
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