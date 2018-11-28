السيارات الأوروبية المعفاة من الرسوم الجمركية وأنواعها في مصر – صور

من المقرر تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لجهة إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية بداية من شهر يناير من العام المقبل، وبهذا الشان أعلن مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، الدكتور مجدي عبد العزيز، أنه سوف يتم تطبيق الاتفاقية فعليًّا مالم يجر مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتأجيل تطبيق القرار على اعتبار تنفيذه منوط بالجانب المصري، وتحديدًا وزارة التجارة والصناعة وفقا للدكتور عبد العزيز، وأشار أيضًا إلى إمكانية إجراء مفاوضات مع الجانب الأوروبي لتأجيل قرار إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات الأوروبية بداية عام 2019، لما لذلك من فوائد للجانب المصري سواء من ناحية حصيلة الإيرادات الجمركية أو للسوق والصناعة، وسط توقعات برفض الاتحاد الأوروبي للتأجيل.

قيمة الضرائب على السيارات الأوروبية بعد إلغاء الرسوم الجمركية

وأوضح عبد العزيز أنه بعد إلغاء الضريبة الجمركية على السيارات الأوروبية بداية من يناير المقبل، حيث ستكون ” صفر” ، بعد أن كان يتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسم تنمية موارد، بحيث تصل رسوم جمارك السيارات الصغيرة إلى 40%، ولكن جرى تخفيضها بنسبة 10% سنويا حسب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حتى تصل إلى “صفر” في يناير 2019 ، ولم يكشف مستشار وزير المالية عن مدى تأثير تنفيذ القرار على حصيلة الإيرادات الجمركية .

السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك في مصر مطلع عام 2019

فيما يلي قائمة ببعض السيارات الأوروبية التي سوف تخضع للإعفاء الجمركي مطلع العام المقبل 2019 وهي : سيارة إمجي 3 البريطانية، سيارة رينو كانيشر، السيارات الكهربائية وهي ( تيسلا 3 ، نيسان ليف ، جاجوار I-Pace ، أودي E-Tron ، BMW i3 ، السيارات الهجين Hybrid Cars )، و السيارات الهجينة (تويوتا بيريوس ، شيفروليت فولت ، أودي أ 3 سبورت باك اي-ترون).