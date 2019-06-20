الحكومة تحسم الجدل حول حقيقة رفع سعر تذاكر المترو لـ17 جنيهًا

حسمت وزارة النقل الجدل حول ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وما تردد بخصوص رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق ل 17جنيهًا، وذلك بعد افتتاح محطة “هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس”، ولقد نفت الحكومة تلك الأنباء السابق ذكرها، وقالت أنه لا صحة لما تردد حول هذا الشأن.

حقيقة رفع سعر تذاكر المترو

أكدت وزارة النقل أن ما جاء حول رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق هو مجرد شائعة، ولا صحة لما يتداوله البعض على مواقع التواصل الإجتماعي، وأوضحت أن أسعار تذاكر المترو القائمة الآن للخطين الأول والثاني مازالت كما هي، ولم يطرأ عليها أي زيادة، بحد أقصى سبعة جنية، وأشارت وزارة النقل أن هناك فقط تحريك طفيف لسعر تذاكر الخط الثالث بالكامل، ولمستخدمي الخط الأول والثاني وصولا للخط الثالث ستكون سعر تذكرة مترو الأنفاق 10 جنيهات كحد أقصى، وبينت الحكومة، أن كل ما يُثار حول هذا الشأن شائعة لا صحة لها وتثير غضب مستخدمي هذا المرفق الحيوي.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وقالت وزارة النقل، أنها تراعي البعد الاجتماعي حول تلك الزيادة الطفيفة، حيث أنها تستثني من هذا التحريك الخاص بأسعار مترو الأنفاق اشتراكات الطلاب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، مؤكده بأن سعر اشتراكات أصحاب الاحتياجات الخاصة مخفضة لنحو 98%، وأسعار اشتراكات الطلاب تبلغ نسبة التخفيض بها لنحو 97%، أما بخصوص أسعار المسنين فتبلغ نسبة التخفيض بها لنحو 90%، بشرط أن تكون عدد الرحلات 180 رحلة لمدة ثلاثة أشهر، أو خلالها.

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