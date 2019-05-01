الارصاد تعلن حالة الطقس أول أيام شهر رمضان الكريم وارتفاع في درجات الحراره

قامت هيئه الارصاد المصريه بتوجيه بعض النصائح إلى المواطنين توضح كيفية التعامل مع الطقس خلال شهر رمضان الكريم ومايجب فعله في حاله ارتفاع الحراره.

وفي هذا السياق اعلنت هيئة الارصاد أن أول يومين في شهر رمضان سوف ترتفع بهما درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، في حين ان درجات الحراره سوف تعاود الانخفاض مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء المقبل إلى نهاية الأسبوع.

ووجهت بعض النصائح للمواطنين وهي كالتالي:

عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان.و ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان. تناول المياه بكميات كبيرة بساعات الإفطار. التعجيل بتناول الإفطار والتأخير في وقت السحور. تناول السكريات بكميات قليلة، خاصة الحلويات الشرقية.

ولفت أن حالة الطقس المتوقعة، نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق، واضطراب بحركة الملاحة البحرية، ومن المتوقع انخفاض وارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة، ونشاط الرياح من وقت إلى آخر.

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