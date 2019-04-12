 التخطي إلى المحتوى

“الآن” جدول تفصيلي بأسعار صرف العملات العربية و الأجنبية اليوم الجمعة 12/4/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

كتب حنان الزهيري آخر تحديث

نتابع معكم اليوم زوانا الكرام، جميع التحديثات الخاصة بأسعار العملات الأجنبية، حيث اختلفت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، وذلك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 12 إبريل ، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بعرض أسعار البيع و الشراء لمختلف العملات العربية و الجنبية لمن أراد الشراء و التحويل، لذلك ضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم كل ماهو جديد .

ومن خلال تلك المقالة وعرب موقعنا”نجوم مصرية” سوف نعرض جميع أسعار تعاملات معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، طبقاً لآخر التحديثات، وطبقاً آخر تحديثات كثير من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة  كالاتي :

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

دولار أمريكى17.78 جنيه17.88 جنيه
يورو20.10جنيه20.28 جنيه
دينار كويتي58.4 جنيه58.8 جنيه
إسترليني22.64جنيه22.94 جنيه
ريال سعودي4.75 جنيه4.78 جنيه
درهم إماراتي4.84 جنيه4.86 جنيه
دينار بحريني47.14 جنيه47.42 جنيه
دينار إردني25.04 جنيه25.21 جنيه
ريال قطري4.61 جنيه4.91 جنيه

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.