“الآن” جدول تفصيلي بأسعار صرف العملات العربية و الأجنبية اليوم الجمعة 12/4/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

نتابع معكم اليوم زوانا الكرام، جميع التحديثات الخاصة بأسعار العملات الأجنبية، حيث اختلفت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، وذلك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 12 إبريل ، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بعرض أسعار البيع و الشراء لمختلف العملات العربية و الجنبية لمن أراد الشراء و التحويل، لذلك ضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم كل ماهو جديد .

ومن خلال تلك المقالة وعرب موقعنا”نجوم مصرية” سوف نعرض جميع أسعار تعاملات معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، طبقاً لآخر التحديثات، وطبقاً آخر تحديثات كثير من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة كالاتي :

العملة سعر الشراء سعر البيع دولار أمريكى 17.78 جنيه 17.88 جنيه يورو 20.10جنيه 20.28 جنيه دينار كويتي 58.4 جنيه 58.8 جنيه إسترليني 22.64جنيه 22.94 جنيه ريال سعودي 4.75 جنيه 4.78 جنيه درهم إماراتي 4.84 جنيه 4.86 جنيه دينار بحريني 47.14 جنيه 47.42 جنيه دينار إردني 25.04 جنيه 25.21 جنيه ريال قطري 4.61 جنيه 4.91 جنيه

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