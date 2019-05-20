“اقتصاد” أسعار صرف الدولار اليوم الأثنين 20 مايو 2019 في البنوك المصرية و السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

نتابع معكم اليوم زوارنا الكرام ، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء ، حيث واصل سعر الدولار في حالة التراجع اليوم الاثنين الموافق 20-5-2019، حيث سجل انخفاضاً جديداً مقابل الجنيه المصرى، ليواصل حالة التراجع التى شهدتها الورقة الخضراء منذ عدة أسابيع، والذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريباً على مدار الأسبوع، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .

والجدير بالذكر أنه انخفض سعر الدولار ليسجل 16.98 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، وعلى رأسهم البنك الأهلى المصرى، فيما جاء متوسط السعر فى السوق المصرفى المصرى، والذى يعلنه البنك المركزى المصرى، مسجلاً 16.98 جنيه للشراء، و 17.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأثنين

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزى المصري 16.98 جنيه للشراء 17.11 جنيه للبيع بنك مصر 16.98 جنيه للشراء 17.08 جنيه للبيع بنك القاهرة 16.98 جنيه للشراء 17.08 جنيه للبيع البنك الأهلى المصرى 16.98 جنيه للشراء 17.09 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 16.98 جنيه للشراء 17.08 جنيه للبيع البنك التجارى الدولى cib 16.97 جنيه للشراء 17.07 جنيه للبيع أبو ظبي الإسلامي 17.3جنيه للشراء 17.11للبيع. بنك قناة السويس 16.99جنيه للشراء 17.9 جنيه للبيع.

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