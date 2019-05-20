اسعار مخبوزات العيد 2019 من مونجيني ( كعك وبسكويت وبيتفور وغريبة ومنين )

أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين , ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشيكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه .
تختلف اسعار المخبوزات من مكان الى اخر , و المصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه او تصنيعه , حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز .
حلواني مونجيني من محلات الحلويات الشهيرة في مصر وتتميز منتجاتها بالجودة العالية , ونقد لكم قائمة اسعار مخبوزاتها المختلفة لعيد الفطر 2019
قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر 2019 من حلواني مونجيني Monginis
- كعك ساده بسعر 110 جنية
- كعك عجوه بسعر 110 جنية
- كعك ملبن بسعر 110 جنية
- كعك عجميه بسعر 110جنية
- كعك عين جمل بسعر 130 جنية
- كعك بندق بسعر 130 جنية
- غريبه ساده بسعر 110 جنية
- غريبه مكسرات بسعر 130 جنية
- بسكويت نشادر بسعر 110 جنية
- بيتي فور شرقي بسعر 145 جنية
- كعك فستق بسعر 145 جنية
- بسكويت شوكلاتة بسعر 110 جنية
- بسكويت برتقال بسعر 110 جنية
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