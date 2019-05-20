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اسعار مخبوزات العيد 2019 من مونجيني ( كعك وبسكويت وبيتفور وغريبة ومنين )

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
اسعار مخبوزات العيد 2019 من مونجيني ( كعك وبسكويت وبيتفور وغريبة ومنين )

أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين , ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشيكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه .

تختلف اسعار المخبوزات من مكان الى اخر , و المصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه او تصنيعه , حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز .

حلواني مونجيني من محلات الحلويات الشهيرة في مصر وتتميز منتجاتها بالجودة العالية , ونقد لكم قائمة اسعار مخبوزاتها المختلفة لعيد الفطر 2019

قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر 2019 من حلواني  مونجيني Monginis

  • كعك ساده بسعر  110 جنية
  • كعك عجوه بسعر  110 جنية
  • كعك ملبن بسعر  110 جنية
  • كعك عجميه بسعر  110جنية
  • كعك عين جمل بسعر  130 جنية
  • كعك بندق بسعر  130 جنية
  • غريبه ساده بسعر  110 جنية
  • غريبه مكسرات بسعر  130 جنية
  • بسكويت نشادر بسعر  110 جنية
  • بيتي فور شرقي بسعر  145 جنية
  • كعك فستق بسعر  145 جنية
  • بسكويت شوكلاتة بسعر  110 جنية
  • بسكويت برتقال بسعر  110 جنية

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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