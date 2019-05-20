اسعار مخبوزات العيد 2019 من مونجيني ( كعك وبسكويت وبيتفور وغريبة ومنين )

أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين , ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشيكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه .

تختلف اسعار المخبوزات من مكان الى اخر , و المصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه او تصنيعه , حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز .

حلواني مونجيني من محلات الحلويات الشهيرة في مصر وتتميز منتجاتها بالجودة العالية , ونقد لكم قائمة اسعار مخبوزاتها المختلفة لعيد الفطر 2019

قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر 2019 من حلواني مونجيني Monginis

كعك ساده بسعر 110 جنية

كعك عجوه بسعر 110 جنية

كعك ملبن بسعر 110 جنية

كعك عجميه بسعر 110جنية

كعك عين جمل بسعر 130 جنية

كعك بندق بسعر 130 جنية

غريبه ساده بسعر 110 جنية

غريبه مكسرات بسعر 130 جنية

بسكويت نشادر بسعر 110 جنية

بيتي فور شرقي بسعر 145 جنية

كعك فستق بسعر 145 جنية

بسكويت شوكلاتة بسعر 110 جنية

بسكويت برتقال بسعر 110 جنية

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