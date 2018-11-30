اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني الجمعة 30-11-2018 في السوق السوداء

ننشر لكم عبر موقع نجوم مصرية سعر صرف الدولار وأسعار صرف العملات الاجنبيه والعربية في السودان، وذلك ليوم الجمعة الثلاثون من شهر نوفمبر لعام 2018، حيث شهد الدولار ارتفاعا كبيرا يوم الاربعاء والخميس، وعاد للتراجع في تعاملات نهاية مساء يوم الخميس،في تداول السوق الحرة، وأصبحت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية، واليوم نوضح لكم اليوم اسعار صرف العملات في السودان عن طريق جدول يوجد بالاسفل يوضح سعرصرف الجنيه السوداني مقابل العملات العربية والأجنبية بشكل واضح وسهل، وكانت أسعار الصرف في خلال الاسابيع السابقة تشهد تذبذبا كبيرا في أسعار الشراء والبيع في السودان بـ”السوق السوداء”، وحسب اخر تحديث فقد شهدت الاسعار انخفاض من بعد الارتفاع الكبير للعملات يوم امس الخميس مثل الدولار والريال السعودي واليورو والدرهم الاماراتي وبقية العملات الاخري وقد استقرت علي الانخفاض ليوم الجمعة .

جدول مؤشر اسعار الصرف في السوق السوداء :

العملة سعر الصرف بالجنيه السوداني

الدولار الأمريكي 55.00

الريال السعودي 14.66

اليورو الأوروبي 62.15

الدرهم ألإمارتي 15.06

الريال القطري 15.08

الجنيه المصري 3.08

الجنيه الاسترليني 69.85

الدينار الكويتي 160.19

الدينار البحريني 136.65

الريال العماني 137.200

الدولار الكندي 36.45

الدينار الليبي 34.35

الدينار التونسي 16.45

الليرة التركية 8.41

الدينار الاردني 67.30

الدولار الاسترالي 34.78

تنبيه وملاحظة هامة: ان الأسعار المعروضة هي للهدف المعلوماتي فقط و موقع “نجوم مصرية” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، لذاعليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر السوق.