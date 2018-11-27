التكاتك في مصر تمثل مشروع ناجح، ووسيلة نقل ركاب مريحه وسريعة، ولهذا نجد أسعار التكاتك في مصر ترتفع من حين لأخر، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم سعر التوك توك الجديد والمستعمل، لمساعدة المقبلين على شراء التكاتك في معرفة بيان الأسعار الجديدة للتكاتك الجديدة والمستعملة، ويمكنكم معرفة اسعار الموتيسكلات في مصر هنا، حيث انتشرت التكاتك في مصر بسرعة كبيرة في الأحياء والمدن والقرى في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، ويرجع ذلك لأن حجم التوكتوك صغير وسريع، وله القدرة على التحرك في الأماكن الضيقة والمزدحمة، كما أن سعر اجرة التوك توك مناسب للكثير.
أسعار التكاتك الجديدة
إليكم بيان أسعار التكاتك الجديدة في مصر والأكثر استخداما كما يلي:
|نوع التوكتوك
|مواصفات التوك توك
|أسعار التكاتك في مصر
|توك توك باج
|صناعة هندية
|32000 جنيه
|توك توك بيادجو
|صناعة هندية بمواصفات إيطالية
|28000 جنيه
|توك توك كينج موديل 2017
|.صناعة هندية
|29000 جنيه
أسعار التكاتك المستعملة في مصر
جدول متوسط أسعار التكاتك في مصر 2018 بالتفصيل
|حالة التكاتك
|موديل التكاتك
|مواصافات التكاتك
|متوسط أسعار التكاتك
|مستعمل
|2008
|
|14000 جنيه
|مستعمل
|2014
|
|26000 جنيه
|مستعمل
|2016
|
|30000 جنيه
|مستعمل
|2018
|
|43000 جنيه
|مستعمل
|2016
|
|38000 جنيه
|مستعمل
|2010
|
|13500 جنيه
توك هندي بجاج في محافظة بني سويف .. سعر التوتك الهندي بجاج 37,550 جم
إجراءات ترخيص التكاتك في مصر
إليكم بالخطوات التفصيلية عن كيفية ترخيص التوكتوك في مصر بالتفصيل من خلال المرور بالخطوات التالية.
- مستند ملكية التوك توك.
- إحضار الفاتورة الضريبية.
- ما يفيد بسداد تأمينات السائق 500 جنيه بالإضافة إلى 100 جنيه لفتح الملف الضريبي.
- يشترط في مستند الملكية أن يكون مختوما بختم الشعار وذلك بجهة المرور للتاجر.
- التحقق من الاستعلام الأمني، إذا كان قد سرق أم لا.
- الذهب إلى ادارة المرور التابع لها بعد تجهيز هذه الأوراق في ملف.
- بعد فحص الملف، اختبار سائق التوكتوك الذي يقرره المرور.
- مستند الإفراج الجمركي.
- تامين على التوك توك اجبارى بمبلغ 107 جنيه.
- نموذج يتم الحصول عليه من المرور وهو الفحص الفني والبيئي.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك سارية.
كلام ومقولات شائعة على ظهر التكاتك في مصر
- متبصلهاش يا عبيط دي جايه بالتقسيط.
- صفي نيتك هتلاقي الدنيا عجبتك.
- سم ثعبان ولا غدر إنسان.
- اللي خانك عامله زي دخانك بفلوسك تشتريه وبرجليك تطفيه.
- ادلعك ف الغيارات. …تريحني ف المطبات.
- خد بالك من افعالك عشان بتاخد لفه ورجعالك.
- لو كان في صاحب امين مكنش عشري باع إبراهيم.
- فيه ناس وقت المصلحة تلف حواليك زي المروحة.
- أدينا ماشيين بنعافر.. وحالنا يصعب ع الكافر.
- ضحكت يبقا قلبها مال غمزت تبقى بنت شمال.
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التكاتك مشروع كويس لو السائق امين