التكاتك في مصر تمثل مشروع ناجح، ووسيلة نقل ركاب مريحه وسريعة، ولهذا نجد أسعار التكاتك في مصر ترتفع من حين لأخر، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم سعر التوك توك الجديد والمستعمل، لمساعدة المقبلين على شراء التكاتك في معرفة بيان الأسعار الجديدة للتكاتك الجديدة والمستعملة، ويمكنكم معرفة اسعار الموتيسكلات في مصر هنا، حيث انتشرت التكاتك في مصر بسرعة كبيرة في الأحياء والمدن والقرى في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، ويرجع ذلك لأن حجم التوكتوك صغير وسريع، وله القدرة على التحرك في الأماكن الضيقة والمزدحمة، كما أن سعر اجرة التوك توك مناسب للكثير.

أسعار التكاتك الجديدة

إليكم بيان أسعار التكاتك الجديدة في مصر والأكثر استخداما كما يلي:

نوع التوكتوك مواصفات التوك توك أسعار التكاتك في مصر توك توك باج صناعة هندية 32000 جنيه توك توك بيادجو صناعة هندية بمواصفات إيطالية 28000 جنيه توك توك كينج موديل 2017 .صناعة هندية 29000 جنيه

أسعار التكاتك المستعملة في مصر

جدول متوسط أسعار التكاتك في مصر 2018 بالتفصيل

حالة التكاتك موديل التكاتك مواصافات التكاتك متوسط أسعار التكاتك مستعمل 2008 موتو جيد

بطارية جيدة 14000 جنيه مستعمل 2014 صالون ممتاز

فرش جلد

حالة ممتازة بدون مصاريف 26000 جنيه مستعمل 2016 حالة التوك توك تشبه الزيرو.

سماعات كبيرة 30000 جنيه مستعمل 2018 لم يتعدى 1000 كيلو.

مرخص بمدة مناسبة 43000 جنيه مستعمل 2016 التوكتوك كسر زيرو

استعمال 30 يوم 38000 جنيه مستعمل 2010 مشدود اكثر من مرة

الموتور واخد عمرة

بطارية وصالون جيده 13500 جنيه

توك هندي بجاج في محافظة بني سويف .. سعر التوتك الهندي بجاج 37,550 جم

إجراءات ترخيص التكاتك في مصر

إليكم بالخطوات التفصيلية عن كيفية ترخيص التوكتوك في مصر بالتفصيل من خلال المرور بالخطوات التالية.

مستند ملكية التوك توك.

إحضار الفاتورة الضريبية.

ما يفيد بسداد تأمينات السائق 500 جنيه بالإضافة إلى 100 جنيه لفتح الملف الضريبي.

يشترط في مستند الملكية أن يكون مختوما بختم الشعار وذلك بجهة المرور للتاجر.

التحقق من الاستعلام الأمني، إذا كان قد سرق أم لا.

الذهب إلى ادارة المرور التابع لها بعد تجهيز هذه الأوراق في ملف.

بعد فحص الملف، اختبار سائق التوكتوك الذي يقرره المرور.

مستند الإفراج الجمركي.

تامين على التوك توك اجبارى بمبلغ 107 جنيه.

نموذج يتم الحصول عليه من المرور وهو الفحص الفني والبيئي.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك سارية.

كلام ومقولات شائعة على ظهر التكاتك في مصر