ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الجمعة 7/6/2019 في السوق المصري

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا الرائد والمتميز على الدوام نجوم مصرية في داخل جمهورية مصر العربية وفي كافة أرجاء العالم العربي، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم من خلال موضوع من أهم المواضيع التي يحرص علي متابعتها الملايين في مصر والعالم أجمع، ألا وهو موضوع أسعار المعدن النفيس (الذهب)، وأرجو أن أوفق في تقديم معلومة دقيقة وصحيحة في هذا الموضوع الهام، حرصاً من موقعنا الكبير علي متابعينا في كل بقاع الأرض لكي يظل موقعنا يحظي بثقه متابعيه علي الدوام.

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة إرتفاعات بسيطة عن أمس الخميس بمقدار جنيهاً واحداً، وصرح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرف القاهرة التجارية أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر إستخداماً في مصر إرتفع من 621 إلى 622 جنيهاً للجرام وعيار 18 سجل 533 جنيهاً وكان بالأمس 532 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 7/6/2019 في محلات الصاغة.

الوحدة السعر بالجنيه المصري عيار 24 712 عيار 21 622 عيار 18 533 عيار 14 415 سعر الجنيه الذهب 4992 سعر أونصة الذهب 22141 سعر كيلو الذهب 712000

معلومات عن المعدن الأصفر (الذهب)

جنوب إفريقيا هي أكبر منتج للذهب علي مستوي العالم حتي عام 2008، ومن بعد ذالك التاريخ أصبحت الصين هي أكبر منتجي الذهب علي مستوي العالم. نسبة 11% من الذهب علي مستوي العالم بحوزة ربات البيوت في الهند. يرجح العلماء أن 80 % من الذهب لم يكتشف حتي الآن ومازال في باطن الأرض. قلعة فورت كنوكس هي المخزن الرئيسي للذهب بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أكثر الأماكن أماناً علي وجه الكرة الأرضية. أكبر كتلة من الذهب الخام تزن 90 كيلو غرام. الميدالية الأوليمبية تحتوي علي نسبة 1,34% فقط من معدن الذهب. يوجد استخدامات كثيراً للذهب منها الطب ومؤخراً الإلكترونيات، الحماية من الإشعاع. الذهب من العناصر النادرة مقارناً بالألماس.

وفي نهاية التقرير نرجو أن ينال اجتهادنا علي إعجابكم، وأن نكون قدمنا المعلومة المفيدة لقراء موقعنا الرائد نجوم مصرية.

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