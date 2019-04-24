أسعار ياميش رمضان 2019 في حلواني العبد

اليكم قائمة بأسعار اهم انواع الياميش والمكسرات المتوفرة في اشهر حلواني في مصر ” حلواني العبد ” حيث لوحظ ان الاسعار كانت متقاربة مع اسعار العام الماضي حيث ان بعض الاصناف انخفضت واخرى ارتفعت لكن في حدود بسيطة فيما بقت بعض المنتجات بنفس الاسعار.

سلسلة حلواني العبد في مصر من أشهر سلاسل بيع الحلويات الشرقية والغربية في مصر بالإضافة الى المخبوزات والايس كريم والشيكولاته والمكسرات والياميش .

ومع إقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ / 2019 م نرصد لكم اسعار الياميش والمكسرات في حلواني العبد , كل عام وانتم بخير.

قائمة أسعار الياميش والمكسرات من حلواني العبد 2019

زبــيـب جولـدن 200 جم بـ 18 جنية / 400 جم 36 جنية .

جوز هـــنـــد مـبـشـور 200 جم 10جنية / 400 جم 20جنية / سعر الكيلو 50جنية .

قــراصـيـا جامبـو 200 جم 24جنية / 400 جم 48جنية / سعر الكيلو 120جنية.

قــراصيـا بدون نوى 200 جم 28جنية / 400 جم 56 جنية / سعر الكيلو 140جنية .

مـشـمــشـيـة 200 جم 28جنية / 400 جم 56جنية / سعرالكيلو 140جنية .

تـيــن تركي 200 جم 40جنية / 400 جم 80جنية / سعر الكيلو 200جنية .

بنـدق مـقشـر 200 جم 40جنية / 400 جم 80 جنية / سعر الكيلو 200جنية .

عـيـن جـمـل مـقــشـر 200 جم 60جنية / 400 جم 120 جنية .

لـوز مـقـشـر 200 جم 58 جنية / 400 جم 116 جنية / سعر الكيلو 290جنية .

لوز مقشر أبيـض 200 جم 65 جنية / 400 جم 130 / سعر الكيلو 325 جنية .

فسـدق مــحمص 200 جم 68 جنية / 400 جم 136جنية / سعر الكيلو 340جنية .

كـاشو مـحـمص 200 جم 68 جنية / 400 جم 136 جنية / سعر الكيلو 340 جنية .

لوز محمص 200 جم 64 جنية / 400 جم 128جنية .

بـنـدق محمص 200 جم 48 جنية / 400 جم 96 جنية / سعر الكيلو 240 جنية .

قمـر الــديــن (زهرة الغوطة) 400 جــرام 36جنية .

قمـر الــديــن (الاحـلام) 400 جــرام 42 جنية .

بـلح سكـوتى 750 جــرام 26 جنية .

تمـر المتوكل 900 جــرام 36 جنية .

بــلـح مـجـدول 1 ك 65 جنية .

تمـر منيفــي (سـعودى) 900 جــرام 55 جنية .

تـمر هندى 400 جــرام 30 جنية .

فـسدق مقشر 100 جــرام 49 جنية .

فوانيس ياميش هدايا

فـانوس يامـيش وسـط 260 جنية .

فـانوس يامـيـش كـبير 575 جنية .

فـانوس يامـيش جامبو 875 جنية .

ياميش يعني رمضان، يعني اللمة، وياميش #العبد_يحلي_اللمة#العبد #ياميش #رمضان_2019 #elAbdpatisserie Gepostet von ‎حلواني العبد – El Abd Patisserie‎ am Mittwoch, 24. April 2019

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