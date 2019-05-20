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أسعار مخبوزات العيد 2019 من حلوانى العبد ( كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور )

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
أسعار مخبوزات العيد 2019 من حلوانى العبد ( كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور )

اليكم قائمة باسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1440 هـ / 2019 م من اشهر حلواني في مصر العبد حيث نستعرض معكم اسعار الكحك والبسكويت والغريبة والبيتفور والمنين بأنواعهم المختلفة .

بالإضافة الى توفر منتجات العبد داخل فروعه تتوفر ايضاً المنتجات داخل علب جاهزة مغلفة بأكبر الهايبرات والسوبر ماركت المختلفة مثل كارفور وبيم وخير زمان وأولاد رجب وهايبر وان وغيرها .

قائمة اسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2019 من حلواني العبد

اسم الصف سعر النصف كيلو بالجينة سعر الكيلو بالجنية
كحك سادة 55 110
كحك ملبن 55 110
كحك عجمية 55 110
كحك عين جمل 80 160
كحك فسدق 85 170
بيتي فور ممتاز 60 120
بيتي فور بالمكسرات 75 150
بسكويت سادة 50 95
بسكويت برتقال 50 95
بسكويت جوز هند 50 95
بسكويت بالشيكولاتة 50 95
غريبة باللوز 75 150
منين سادة 50 95
منين عجوة 50 95

اسعار العلب

  • علبة مشكل 1 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت ) بسعر 115 جنية .
  • علبة مشكل 1.5 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة باللوز ) بسعر 180 جنية .
  • علبة مشكل 2 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 230 جنية .
  • علبة مشكل 3 كيلو ( كحك سادة – كحك عين جمل –  بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 370 جنية .
  • علبة مشكل 4 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل –  بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 500 جنية .
  • علبة صفيح هدايا ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 575 جنية .

أسعار مخبوزات العيد 2019 من حلوانى العبد ( كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور )

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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