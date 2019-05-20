أسعار مخبوزات العيد 2019 من حلوانى العبد ( كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور )

اليكم قائمة باسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1440 هـ / 2019 م من اشهر حلواني في مصر العبد حيث نستعرض معكم اسعار الكحك والبسكويت والغريبة والبيتفور والمنين بأنواعهم المختلفة .

بالإضافة الى توفر منتجات العبد داخل فروعه تتوفر ايضاً المنتجات داخل علب جاهزة مغلفة بأكبر الهايبرات والسوبر ماركت المختلفة مثل كارفور وبيم وخير زمان وأولاد رجب وهايبر وان وغيرها .

قائمة اسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2019 من حلواني العبد

اسم الصف سعر النصف كيلو بالجينة سعر الكيلو بالجنية كحك سادة 55 110 كحك ملبن 55 110 كحك عجمية 55 110 كحك عين جمل 80 160 كحك فسدق 85 170 بيتي فور ممتاز 60 120 بيتي فور بالمكسرات 75 150 بسكويت سادة 50 95 بسكويت برتقال 50 95 بسكويت جوز هند 50 95 بسكويت بالشيكولاتة 50 95 غريبة باللوز 75 150 منين سادة 50 95 منين عجوة 50 95

اسعار العلب

علبة مشكل 1 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت ) بسعر 115 جنية .

علبة مشكل 1.5 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة باللوز ) بسعر 180 جنية .

علبة مشكل 2 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 230 جنية .

علبة مشكل 3 كيلو ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 370 جنية .

علبة مشكل 4 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 500 جنية .

علبة صفيح هدايا ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 575 جنية .

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