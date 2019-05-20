أسعار مخبوزات العيد 2019 من حلوانى العبد ( كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور )

اليكم قائمة باسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1440 هـ / 2019 م من اشهر حلواني في مصر العبد حيث نستعرض معكم اسعار الكحك والبسكويت والغريبة والبيتفور والمنين بأنواعهم المختلفة .
بالإضافة الى توفر منتجات العبد داخل فروعه تتوفر ايضاً المنتجات داخل علب جاهزة مغلفة بأكبر الهايبرات والسوبر ماركت المختلفة مثل كارفور وبيم وخير زمان وأولاد رجب وهايبر وان وغيرها .
قائمة اسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2019 من حلواني العبد
|اسم الصف
|سعر النصف كيلو بالجينة
|سعر الكيلو بالجنية
|كحك سادة
|55
|110
|كحك ملبن
|55
|110
|كحك عجمية
|55
|110
|كحك عين جمل
|80
|160
|كحك فسدق
|85
|170
|بيتي فور ممتاز
|60
|120
|بيتي فور بالمكسرات
|75
|150
|بسكويت سادة
|50
|95
|بسكويت برتقال
|50
|95
|بسكويت جوز هند
|50
|95
|بسكويت بالشيكولاتة
|50
|95
|غريبة باللوز
|75
|150
|منين سادة
|50
|95
|منين عجوة
|50
|95
اسعار العلب
- علبة مشكل 1 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت ) بسعر 115 جنية .
- علبة مشكل 1.5 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة باللوز ) بسعر 180 جنية .
- علبة مشكل 2 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 230 جنية .
- علبة مشكل 3 كيلو ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 370 جنية .
- علبة مشكل 4 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 500 جنية .
- علبة صفيح هدايا ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 575 جنية .
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