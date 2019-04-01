أسعار غسالات كريازى Crease في مصر 2019 جميع الأنواع والموديلات

أسعار غسالات كريازى Crease, تُعد كريازي من أفضل الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية، وهي موجودة منذ فترة طويلة، على الرغم من ظهور شركات أخرى لكنها استطاعت تصدر قائمة أفضل المنتجات، حيث أنها اعتمدت على أحدث الأجهزة في تصنيع منتجاتها، بالإضافة إلى الاستعانة بمواد ذات جودة عالية، مع الحفاظ على التصميم الجذاب والأنيق، والآن نتعرف على أهم مميزات غسالات كريازى عام 2019.

أسعار غسالات كريازى.

على الرغم من وجودها منذ زمن طويل في السوق إلا أنها نجحت بجدارة في استمرارها بنجاح.

عملت على توفير غسالات بأحجام مختلفة لكي تناسب جميع الاحتياجات، هذا بالإضافة على الألوان المتعددة لكي تلائم كافة الأذواق.

تم تزويد الغسالات بمجفف داخلي للحصول على ملابس جافة.

من أكثر ما تتميز به تلك الغسالات هو الحصول على الملابس مفرودة غير مجعدة تماماً.

زودت بشاشة ديجيتال يمكن من خلالها التحكم بكل سهولة في الغسالة.

حيث أن غسالة كريازي تحتوي على ما يقرب من 50 نظام يوفر للمستهلك الاختيار ما يتناسب مع كافة أنواع الملابس.

تحتوي على حالة من الاستانلس ستيل، معالجة ضد الصدأ، مع الحفاظ على الملابس من التلف, كما يمكنكم معرفة أسعار غسالات وايت ويل White Whale في مصر 2019 جميع الماركات والموديلات

مميزات غسالات كريازي

يمكن استخدام أي نوع من المسحوق دون التأييد بنوع معين لإتمام دورة الغسيل.

حصلت على نظام مانع لعبث الأطفال مما يجعلها أكثر أماناً.

لا تصدر أي صوت مزعج لذلك يمكن تشغيلها في أي وقت.

كذلك يمكن التحكم في وقت البرنامج الذي تم اختيار، ودرجة الحرارة ومستوى التجفيف من خلال أزرار التحكم الموجودة بالغسالة.

تعمل على توفير الكهرباء وكذلك المياه.

الشركة عملت على توفير نوعين من الغسالات هما فول اوتوماتيك وفوق اتوماتيك لكي تسهي للمستهلك اختيار النوع المفضل لديه.

أسعار كريازي غسالة ملابس 9 كيلو.

كريازي غسالة ملابس 9 كيلو 1200 لفة لون سيلفر WM-9KGM-S شاشة ديجيتال برامج متعددةبـ8.190 جنيه.

أسعار غسالة كريازي 10 كيلو.

كريازي غسالة ملابس 10 كيلو 1200 لفة سيلفر KW1210-S النوع : اوتوماتيك السعة : 10 كيلو استهلاك الكهرباء A

معدل الدوران : 1200 لفة عدد البرامج : مالتي بروجرام

اللون : سليفر .

غسالة كهربائية تحميل أمامي 10 كجم من كريازي KW 1210، فضي

سعة الغسيل: 10 كجم

إمكانية التحكم بسرعة الدوران حتى 1200 لفة/دقيقة.

لوحة ديجيتال بتصميم خاص توضح عملية الغسيل والوقت المتبقي لإنهاء دورة الغسيل ودرجة حرارة الماء.

برنامج إلكتروني يوضح المشاكل أو الأعطال المصاحبة لعملية الغسيل.

اختيار مستوى الماء تلقائيًا.

غسالة مصممة خصيصًا بخاصية “مانع.