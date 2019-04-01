أسعار غسالات سامسونج Samsung في مصر 2019 جميع الأنواع والأحجام

أسعار غسالات سامسونج Samsung, شركة سامسونج من الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، كما أنها كورية الأصل، حيث أنها تقوم بتصنيع العديد من الأجهزة منها الغسالات، الثلاجات، أجهزة الكمبيوتر، الموبايلات وغيرها، لها الكثير من الفروع في مختلف الدول، وحديثنا اليوم هو عن غسالات سامسونج التي نالت إعجاب فئة كبيرة من المستهلكين، لأنها تميزت بالجودة الفائقة، بالإضافة إلى التصميم الرائع، والألوان المتعددة الجذابة, تحتوي غسالات سامسونج على الكثير من الخصائص والمميزات التي تجعل المستهلك يختارها بكل ثقة منها.

مميزات غسالات سامسونج.

تتضمن الشغالة مساحة كبيرة لاستيعاب كمية كبيرة من الملابس، حيث أنها مفيدة للعائلات الكبيرة.

لها قدرة هائلة على توفير الوقت والجهد، لأنها يمكنها عمل أكثر من دورة في وقت واحد.

الغسالة مصممة بمواد ذات جودة عالية، غير قابلة للصدأ.

تعتمد في تصنيعها على أساليب التكنولوجيا الحديثة.

تعمل الغسالة على توفير كلاً من الكهرباء والمياه.

في مراحل الغسل ما يميزها هو ثباتها لا تهتز.

لديها قدرة رائعة في الحصول على ملابس مجففة بشكل تام.

يوجد بها درجات حرارة متعددة يمكن للفرد اختيارها كيفما يشاء.



تعمل الغسالة بالتقنية الحديثة Eco Bubble والتي تساعد على وجود رغوة كثيفة، مما يجعل مسحوق الغسيل يتغلغل في الملابس، وبالتالي الحصول على ملابس أكثر نظافة.

تحتوي الأسطوانة الداخلية على ضوء أثناء الظلام، مما يعمل على سهولة إدخال وإخراج الغسيل بكل سهولة.

تم تزويدها بالكثير من الفتحات في أسطوانة الغسيل مما يقلل من تشابك الانسجة.

من ضمن مميزات غسالات سامسونج هو تزويدها بالتقنية الحديثة VRT Plus التي بدورها تساعد على ضبط اهتزاز الحوض حتى في السرعات العالية مما يعني الحصول على تجفيف دون إصدار ضجيج.

تمنح الشركة فترة ضمان شامل طويلة.

العيب في تلك الغسالات هو سعرها المرتفع نسيباً بالمقارنة بالماركات الأخرى ولكن يرجع ارتفاع سعرها إلى جودة الخامات المستخدمة لتصنيعها, كما يمكنكم معر فة جميع أسعار الغسالات في مصر 2019 بجميع الماركات لمختلف الأنواع النصف أتوماتيك و الفوق أتوماتيك

أسعار غسالات سامسونج Samsung.

سعر غسالة سامسونج أطفال 10 كيلو بـ 1250 جنية.

سعر غسالة سامسونج 7 كيلو بـ 990 جنية.

سعر غسالة سامسونج 4 كيلو بـ 980 جنية.

سعر غسالة سامسونج فوق أوتوماتيك 10 كيلو بـ 4550 جنية.

سعر غسالة سامسونج فوق أوتوماتيك 8 كيلو بـ 4250 جنية.

سعر غسالة سامسونج فوق أوتوماتيك 13 كيلو بـ 6350 جنية.

سعر غسالة سامسونج فوق أوتوماتيك 12 كيلو بـ 4500 جنية.

سعر غسالة سامسونج فوق أوتوماتيك 14 كيلو بـ 8600 جنية.

سعر غسالة سامسونج فوق أوتوماتيك 15 كيلو بـ 8980 جنية.

سعر غسالة سامسونج فوق أوتوماتيك 16 كيلو بـ 10150 جنية.

سعر غسالة سامسونج فوق أوتوماتيك 18 كيلو بـ 12650 جنية.

سعر غسالة سامسونج فوق أوتوماتيك 20 كيلو بـ 16750 جنية.

أسعار غسالات سامسونج فوق اتوماتيك سعة 7 كيلو.

سعر غسالة ملابس سامسونج 7 كيلو تحميل امامي… 7,800 جنيه

سعر غسالة ملابس سامسونج 7 كيلو تحميل امامي… 8,300 جنيه

سعر غسالة ملابس سامسونج 7 كيلو ديجيتال تحميل امامي… 7,500 جنيه

سعر غسالة ملابس سامسونج 7 كيلو لون ابيض تحميل امامي… 7,000 جنيه

سعر غسالة سامسونج 9 كيلو تحميل من الامام… 9,899 جنيه

سعر غسالة سامسونج 9 كيلو تحميل من الاعلى لون ابيض… 5,300 جنيه

سعر غسالة سامسونج معدن 12 كيلو تحميل من الاعلى لون فضي… 20,800 جنيه

سعر غسالة سامسونج 13 كيلو تحميل من الاعلى لون ابيض… 7,200 جنيه