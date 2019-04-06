أسعار شاشات ال جي-LG بجميع أنواعها وأحجامها وأهم مميزاتها وعيوبها

أسعار شاشات ال جي-LG تعتبر من أهم الشركات الرائدة في صناعة التلفزيونات وجميع الأجهزة الكهربائية ليس فقط في مصر ولكن في أنحاء العالم فهي شركة كورية جنوبية تأسست عام 1958, كما تتمتع منتجات ال جي بجودة صورتها و نقاء عالي جدا نتيجة عن تنوع أسعارها و التي تناسب مع الجميع , وسوف نوضح لكم من خلال المقالة مميزات وعيوب وأسعار شاشات ال جي الأكثر شهرة بين منافسيها. حيث تميزت شاشات تلفزبون ال جي بالعديد من المميزات الهائلة التي كانت سببا في انتشارها بين المواطنين, حيث أنها أضافت الكثير من الإمكانيات التي تتعلق بجودة الصوت والصورة والألوان لأجهزة التلفاز بالإضافة لإستخدامها لأحدث وسائل التكنولوجيا التي تساعد المُشاهد في الإتصال بخدمة الإنترنت عبر الشاشة.

مميزات وعيوب شاشات ال جي .

تتميز شاشات تلفزيون ال جي بكافة الإمكانيات التقنية الحديثة التي تلبي إحتياجات المشتري, نقاء صورنها وألوانها, توافر أحجام متعددة منها التي تجعلك ترى الصورة وكأنها حقيقية ومن عيوبها سمك الشاشة من الخارج يكون كبير حوالى 10 سم فى حالة تعليقها على الحائط, قلة منافذ الاخراج لا يوجد مخر dvi ولا usb 3, وايضا عدم انتشار مراكز الصيانة الخاصة بها تعرف ايضا على أسعار شاشات توشيبا TOSHIBA.

أسعار شاشات ال جي-LG

تختلف أسعار شاشات ال جي LG وفقا لما بها من إمكانيات وأحجام

شاشات ال جي وفقا لما بها من إمكانيات وأحجام سعر شاشةLG 49 بوصة إل إي دي LED LF 5500 تبلغ 5000 جنيها

سعر شاشة LG 43 بوصة إل إي دي LED سمارت ويب أو اس OS بالريسيفر الداخلي تبلغ 4500 جنيها

سعر شاشة LG 50 بوصة إل إي دي LED تتمتع بخاصيةFULL HD 1080 بيكسل تبلغ 5000 جنيها

سعر شاشةLG 50 بوصة إل إي دي LED + وايرليس ويب أو اس OS تبلغ 6000 جنيها.

سعر شاشة LG 55 بوصة إل إي دي LED تتمتع بخاصيةFULL HD , تبلغ 9000 جنيه

سعر شاشة تلفزيون LG 60 بوصة إل إي دي LED + وايرليس و سمارت تبلغ 15000 جنيها

سعر شاشة تلفزيون LG منحنية 55 بوصة إل إي دي LED تتمتع بخاصيةULTRA HD , SMART 3D تبلغ 15000 جنيها

سعر شاشةLG منحنية 65 بوصة إل إي دي LED OS0 تبلغ 25000 جنيه

شاشةLG منحنية 79 بوصة إل إي دي LED مسرح منزلي تبلغ 5000 جنيها

شاشةLG 55 بوصة إل إي دي LED تبلغ 8500 جنيها

سعر شاشة تلفزيون LG منحنية 55 بوصة إل إي دي LED ت سمارت ويب أو اس OS بريسيفر داخلي اتش دي HD تبلغ 11200 جنيها

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