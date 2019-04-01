أسعار ثلاجات سامسونج 2019 في مصر جميع الأحجام والمواصفات

أسعار ثلاجات سامسونج, في مصر، حيث أنها تتميز بجمال الشكل والجودة المضمونة، فضلاً عن كفاءتها في العمل، استطاعت جذب الثقة لدى المستهلك المصري من خلال توفير السعر المنافس بقوة والمناسب لفئة كبيرة من الأشخاص، فضلاً عن الجودة وتقديم خدمات ما بعد البيع بكل سهولة، نتعرف بالتفصيل على أسعار ثلاجات سامسونج حسب الموديل، المواصفات والإمكانيات الخاصة بالثلاجات, حرصت الشركة على تقديم مجموعة ضخمة من الثلاجات بأحجام مختلفة, منها 12 قدم و14_16_18_20 قدم وبأشكال وألوان عديدة وموديلات مختلفة فمنها ثلاجة باب واحد و2 باب و3 باب وكذلك 4 باب.

أسعار ثلاجات سامسونج.

تأسست شركة سامسونح في 1-3- 1938 بكوريا الجنوبية واستطاعت في فترة قليلة أن تصبح الرائدة في صناعة الأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها “ثلاجات, بوتاجازات, تكييفات”, بالإضافة الى صناعة الإلكترونيات مثل الهواتف وغيرها من الأجهزة والإلكترونيات الأخرى, كما تقوم الشركة بتطوير وإضافة تقنيات حديثة للثلاجات مما دفع الأسر المصرية والعربية الى الاقبال على شراءها, وكانت الأسعار شهدت إرتفاع بشكل عام وثلاجات سامسونج بشكل خاص في مصر بالآونة الأخيرة نتيجة إرتفاع أسعار الدولار عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف ومنذ نهاية عام 2017 حتى الأن استقرت الأسعار بشكل كبير بسبب استقرار سعر الدولار, كما يمكنكم معرفة أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات.

مميزات ثلاجات سامسونج.

تتميز ثلاجة سامسونج بميزة التبريد الفائق لتوليد تيار هواء بارد ومجسم.

التدفق المتعدد الإتجاهات.

تقنية عدم التجميد التي تحافظ على توزيع درجات الحرارة بشكل أكثر بالتساوي

وجود جيوب بالأبوب لتوفير ميزة الوصول بسهولة إلى العناصر الصغيرة.

درج الخضراوات حيث يحتوي سقف الدرج علي فتحات هواء.

وجود درج وصينية الثلج.

وجود مزيل الروائح الكريهه.

سرعة تكثيف الهواء البارد من أجل توفير تجميد و تبريد أسرع.

تعمل ثلاجة سامسونغ لأطول فترة ممكنة وتستهلك طاقة أقل من أي وقت مضى، كما أنها تعمل بهدوء تام مع ضمانة لغاية 10 سنوات على المحرك.

أسعار ثلاجات سامسونج 2 باب

ثلاجة ستانليس ستيل 2 باب، سعة 330 لتر تأتي بسعر 9.600 جنيه مصري.

ثلاجة 2 باب ستانليس ستيل، سعة 337 لتر بمبلغ 10.650 جنيه مصري.

ثلاجة سامسونج 2 باب تعمل بنظام التبريد الثنائي سعة 320 لتر تأتي بسعر 9.250 جنيه.

أسعار ثلاجات سامسونج 20, 21, 23, 24 قدم.

ثلاجة سامسونج 20 قدم مزودة بنظام التبريد المزدوج، 2 باب باللون الفضي تأتي بسعر 16.190 جنيه.

ثلاجة سامسونج 20 قدم، سعة 516 لتر، 2 باب تصل بسعر 17.799 جنيه مصري.

ثلاجة 21 قدم، سعة 629 لتر، مزودة بنظام التبريد الثنائي، 2 باب، اللون الفضي سعرها في السوق المصري هو 27.399 جنيه.

سامسونج 21 قدم، سعة 585 لتر، بالتبريد المزدوج، لون فضي سعرها هو 25.499 جنيه في السوق المحلي.

ثلاجة سامسونج 23 قدم، سعة 516 قدم، بالتبريد المزدوج، 2 باب، اللون الفضي، ضمان عشر سنوات، بسعر 19.325 جنيه.

ثلاجة ديجيتال 24 قدم، سعة 542 لتر، مزود بموزع للمياه، 2 باب، لون فضي، تأتي بسعر 21.150 جنيه.

أسعار ثلاجات سامسونج 12 قدم.

ثلاجة 12 سعة 300 لتر، بالتبريد المزدوج، 2 باب، لون فضي، تأتي بسعر 8.725 جنيه.

ثلاجة سامسونج بسعة 320 لتر، 2 باب، تأتي بسعر 9.250 جنيه.

سامسونج 12 قدم سعة 321 لتر، 2 باب، لون فضي، بسعر 10.200 جنيه مصري.

سعر ثلاجة 14 قدم سعة 384 لتر، عدد 2 باب، لون فضي بسعر 12.999 جنيه.

ثلاجة 15 قدم، سعة 401 لتر، مزودة بالتبريد الثنائي تأتي في السوق المصري بسعر 12.599 جنيه.