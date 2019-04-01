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أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

أسعار ثلاجات توشيبا, في وسط غلاء الأسعار في الأسواق يلجأ الأفراد المقبلين على الزواج في اختيار الأجهزة بناءً على السعر وليس الجودة، وهذا تفكير خاطئ، لأن ما سيتم توفيره اليوم في المستقبل لن يفيده، لابد من اختيار الجهاز بعناية ويكون ذو جودة عالية لكي يتحمل الإستخدام المستمر ولعل من أهم الأجهزة المنزلية هو الثلاجة, تعتبر ثلاجة توشيبا من أهم وأفضل الماركات التي لاقت رواجاً كبيراً بين الأفراد ولها تاريخ عريق في السوق المصري، لذلك ننصح بشراء ثلاجات توشيبا لضمان جودتها وخدمات الصيانة بعد البيع المتوفرة في جميع الأنحاء.

أسعار ثلاجات توشيبا.

الجدير بالذكر هو أن أسعار ثلاجات توشيبا لم يطرأ عليها تغيرات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، ويرجع السبب في هذا هو استقرار سعر الدولار مما ساعد على ثبات سعر الثلاجات بصفة عامة في مصر، لكن من المحتمل أن ترتفع الأسعار في النصف الثاني, لا تسطيع أي أسرة الإستغناء عن الثلاجة في المنزل في أي وقت خاصة سيدة المنزل، نظراً لأهميتها الكبيرة من أجل الحفاظ على الغذاء بشكل عام، وجميع الأشياء التي يجب أن تحفظ في مكان بارد, أو درجات حرارة منخفضة.

أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات

مميزات ثلاجات توشيبا.

تمتلك ثلاجات توشيبا مواصفات ومميزات عديدة تناسب الجميع, فهي لا تصدر صوت مزعج وتعمل بهدوء بجانب إنها لا يوجد بها مشاكل ولا عيوب في التصنيع وتعمل بكفائة وجودة عالية , وتوفر شركة توشيبا عدة ألوان للثلاجة منها, “اللون الذهبي واللون الأبيض واللون الأسود واللون الفضي والإستانليس ستيل”, كما تتميز بتوفير خصائص كثيرة مثل تكنولوجيا الإنفرتر التي تقوم بالحصول على درجة التبريد المطلوبة بدون عمل الموتور وفي كامل طاقتها, مما يوفر من استهلاك الكهرباء ويتم الحفاظ على الأطمعة لفترات طويلة ويصبح العمر الافتراضي الخاص بالموتور أطول, كما بها تكنولوجيا الهايبيرد التي تعمل على منع اختلاط روائح الأطعمة المختلفة وتعمل على ازالة الروائح الكريهة وعدم تكون البكتيريا الضارة بالطعام, كما يمكنكم معرفة أسعار الثلاجات في مصر 2019 لجميع الماركات (توشيبا ,شارب,سامسونج,ال جى, كريازي, الكتروستار)

أنواع وموديلات ثلاجة توشيبا المختلفة.

  • ثلاجات توشيبا 1 باب
  • ثلاجات توشيبا 2 باب
  • ثلاجات توشيبا 3 باب
  • ثلاجات توشيبا 4 باب
  • ثلاجات توشيبا باللون الأبيض والأسود والرمادي
  • ثلاجات توشيبا باللون الذهبي والفضي و إستاتلس ستيل
  • ثلاجات توشيبا نو فروست
  • ثلاجات توشيبا نو فروست بلازما.

أسعار ثلاجة توشيبا 2 باب 25 قدم .

نوع الثلاجةالسعةالنظاماللونالسعر بالجنيهالمصري
توشيبا 2 باب25 قدمنو فروست انفرترأبيض24,600
توشيبا 2 باب زجاج25 قدمنو فروستأسود20,699
توشيبا 2 باب استانلس ستيل25 قدمنو فروستاستانلس ستيل20,799
توشيبا 2 باب25 قدمنو فروستفضي20,399
توشيبا 2 باب استانلس ستيل23 قدمنو فروستاستانلس ستيل19,299

أسعار ثلاجة توشيبا 2 باب 18 قدم.

ومن أهم النصائح للحفاظ على الثلاجة, يجب اختيار الحجم المناسب للمكان الذي سيوضع به الثلاجة ومراعاة وجود مسافة بين الحائط والثلاجة.

أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات

نوع الثلاجةالسعةالنظاماللونالسعر باجنيه المصري
توشيبا 2 باب ستانلس ستيل18 قدمنو فروستستانلس ستيل7,448
توشيبا 2 باب18 قدمنو فروستذهبي7,398
توشيبا 2 باب18 قدمنو فروستفضي7,3448

 

أسعار ثلاجة توشيبا 3 باب 16 قدم.

أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات

نوع الثلاجةالسعةالنظاماللونالسعر بالجنيه المصري
توشيبا 3 باب زجاج16 قدمنو فروست انفرترزجاج أبيض11,890
توشيبا 3 باب16 قدمنو فروستفضي6,244
توشيبا 3 باب16 قدمنو فروستذهبي6,235
توشيبا 3 باب16 قدمنو فروستأبيض6,223

 

أسعار ثلاجات توشيبا 2 بابا 14 قدم.

نوع الثلاجةالسعةالنظاماللونالسعر بالجنيه المصري
توشيبا 2 باب14 قدمنو فروستفضي5,964
توشيبا 2 باب14 قدمنو فروستذهبي5,996
توشيبا 2 باب14 قدمنو فروستأبيض5,944

أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات

أسعار ثلاجات توشيبا 2 باب 13 قدم.

 

نوع الثلاجةالسعةنوع الثلاجةالسعةالسعر بالجنيه المصري
توشيبا 2 باب13 قدمنو فروستفضي5,535
توشيبا 2 باب13 قدمنو فروستذهبي5,504
توشيبا 2 باب13 قدمنو فروستأبيض5,395

أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات

أسعار ثلاجة توشيبا 2, 3 باب 12 قدم.

نوع الثلاجةالسعةالنظاماللونالسعر بالجنيه المصري
توشيبا 2 باب12 قدمنو فروستفضي5,065
توشيبا 2 باب12 قدمنو فروستأبيض5,045
توشيبا 3 باب12 قدمنو فروستفضي4,800
توشيبا 3 باب12 قدمنو فروستأبيض4,790
توشيبا 3 باب12 قدمنو فروستذهبي4,785

أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات

أسعار ثلاجة توشيبا 11 قدم.

نوع الثلاجةالسعةالنظاماللونالسعر بالجنيه المصري
توشيبا 2 باب11 قدمدي فروستفضي5,244
توشيبا 2 باب11 قدمدي فروستذهبي5,336
توشيبا 2 باب11 قدمنو فروستذهبي4,725
توشيبا 2 باب11 قدمنو فروستأبيض4,720
توشيبا ميني بار4.5دي فروستمعظم الألوان المتوفرة5000

 


عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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