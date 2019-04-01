أسعار ثلاجات الكتروستار 2019 في مصر جميع الموديلات والأحجام والمواصفات

أسعار ثلاجات الكتروستار, الثلاجة أصبحت ركن أساسي في المنزل ولا غنى عنها والتي تطورت بفضل تطور التكنولوجيا وأصبح لها العديد من الأشكال، والأحجام وكذلك الألوان، فضلاً عن الإمكانيات المختلفة على حسب احتياج المستهلك، وتنوعت بالفعل الشركات المصنعة للثلاجات، وأصبحت كل شركة تحرص على جذب المستهلك بطرق كثيرة، من خلال توفير ما يحتاجه بالسعر الذي يناسبه، مما يسبب وقوع الشخص في الكثير من الحيرة والقلق بشأن تعدد أنواع الثلاجات، والآن نتعرف على أهم مواصفات وأسعار ثلاجات الكتروستار 2019

نتناول في موضوعنا أسعار ثلاجات الكتروستار، وهي من الماركات الشهيرة في السوق المحلي خلال فترة وجيزة، لما لاقت على إعجاب الكثير من الأفراد حيث تتمتع بالكثير من المزايا، بالإضافة على السعر المناسب للعديد من الفئات.

أسعار ثلاجات الكتروستار .

حيث أن ثلاجات الكتروستار تتميز بأنها صديقة للبيئة، كذلك تحافظ على الصحة، بالإضافة إلى التصميم الأنيق، والتي تضفي لمسة جمالية إلى المكان التي ستوضع به، هذا فضلاً عن كفاءة التبريد الداخلي الخاص بها، وكذلك الكفاءة العالية للثلاجة، وهذا بدوره يجعل موتور الثلاجة يعمل دون إصدار أي صوت مزعج، وهي موفرة للكهرباء, تميزت ثلاجات الكتروستار بالحفاظ على الأطعمة طازجاً لأطول فترة، يتم هذا من خلال عملية توزيع الهواء البارد في جميع أنحاء الثلاجة، مع توفير إمكانية الحفاظ على الطعام في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل على 6 ساعات وأكثر, كما يمكنكم معرفة أسعار ثلاجات ال جي lg في مصر 2019 كل الموديلات والمواصفات والأحجام

مميزات ثلاجات الكتروستار.

لها العديد من المزايا التي تجعل المستهلك يقوم بشرائها منها, ثلاجات الكتروستار مدهونة بطبقة مزدوجة من الداخل بما يسمى “الالكتروستاتيك” لكي تجعل الثلاجة مقاومة للصدأ والأتربة أيضاً.

يمكن التحكم الكامل لدرجة التبريد في الفريزر من الممكن أن تصل درجة الحرارة إلى الصفر.

تحتوي الثلاجة على درج منفصل خاص لحفظ الخضروات.

تحتوي الثلاجة على مقبض في الباب الداخلي لها.

تتضمن إضاءة داخلية حديثة ليد.

متوفرة بالتقنية المتطورة نوفروست وهي تعمل بإذابة الثلج بشكل أوتوماتيكي.

تتكون من أرفف مصنوع من البايركس السهل التنظيف.

تم تزويدها بتكنولوجيا البلازما والتي بدورها تساعد على حفظ الطعام، الفاكهة والخضروات طازجة عن طريق قتل البكتيريا الضارة، مع سحب الروائح الكريهة من داخل الثلاجة.

أسعار ثلاجات الكتروستار نوفروست.

ثلاجة الكتروستار “برستيج” نوفروست سعة 330 لتر لون فضي, تأتي بسعر 5,300 جنيه.

ثلاجة الكتروستار “برستيج” نوفروست سعة 339 لتر لون فضي, تأتي بسعر 6,100 جنيه.

ثلاجة الكتروستار “برستيج” نوفروست سعة 338 لتر لون فضي, تأتي بسعر 5,600 جنيه.

ثلاجة الكتروستار “اليجانزا” نوفروست سعة 330 لتر لون فضي, تأتي بسعر 5,300 جنيه.

ثلاجة الكتروستار “اليجانزا” نوفروست سعة 338 لتر لون فضي, تأتي بسعر 5,800 جنيه.

ثلاجة الكتروستار “اليجانزا” نوفروست سعة 339 لتر لون فضي, تأتي بسعر 6,300 جنيه.

ثلاجة الكتروستار “اليجانزا” نوفروست سعة 430 لتر لون فضي, تأتي بسعر 6,500 جنيه.

ثلاجة الكتروستار نوفروست سعة 500 لتر باب زجاج أسود بخاصية البلازما, تأتي بسعر 11,000 جنيه.

أسعار ثلاجات الكتروستار ديفروست.