.أسعار المواصلات بين القاهرة والمحافظات "صور"

لاحظنا جميعا خلال اليومين الماضيين زيادة أسعار المواصلات بين القاهرة والمحافظات والسبب يرجع إلى رفع أسعار البنزين في جمهورية مصر العربية، ومن هنا قام كل محافظ بالتصديق على التعريفة الجديدة لكل محافظة تابعه له والخاصة بأسعار المواصلات الداخلية، حيث قام مجلس الوزراء المصري بإنشاء غرفة مركزية بالتعاون مع المحافظين لمتابعة سير أسعار المواصلات في جميع المحافظات والهدف من ذلك هو ضبط الأسعار في كل محافظة وفقا للزيادة المقررة والتي تتراوح ما بين 10% إلى 15% وأعلام المواطنين بالأسعار الجديدة للمواصلات حتى لا يقعوا في استغلال السائقين الجشعين.

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تعرف على أسعار المواصلات في بعض محافظات جمهورية مصر العربية

لقد قام محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي باعتماد التعريفة الجديدة للأجرة على جميع المواصلات داخل المحافظة بنسبة 15% وذلك عقب اجتماعه بديوان المحافظة، وسوف يبدأ سعر أجرة التاكسي في البداية 5 جنيهات ثمن فتح العداد ثم واحد جنيه لكل كيلو متر وبالنسبة لسعر مواصلات السرفيس الداخلية تكون الأجرة جنيه ونصف بشكل موحد.

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كما أعلنت محافظة بورسعيد عن الأسعار الجديدة للمواصلات الداخلية للمحافظة حيث تتراوح التذكرة ما بين القاهرة إلى بورسعيد من 35 جنيه إلى 41 جنيه، ومن القاهرة إلى الإسماعيلية من 15جنيه إلى 18جنيه، ومن القاهرة إلى السويس تتراوح ما بين 30 جنيه إلى 35 جنيه، ومن القاهرة إلى الزقازيق من 27 جنيه إلى 31 جنيه.

شاهد الفيديو:

أسعار المواصلات بين مركز شبين الكوم وباقي المحافظات