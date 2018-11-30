أسعار الشيكولاته في مصر، تعد الشوكولاته من المتطلبات الأساسية في البيوت المصرية والعربية بشكل عام حيث انه لاغني عنها في الأعياد والمناسبات والأفراح، وخلال الفترة الأخيرة شهد السوق المصري ارتفاع في سعر الشوكولاته بشكل كبير، كما يرجع زيادة الأسعار للشوكولاته على ارتفاع سعر الكاكاو في العالم بشكل عام بسبب ندرته كما ارتفاع سعر المواد التي يتم استخدامها في صناعة الشوكولاته من السكر واللبن والمكسرات والإضافات الأخرى، وسنستعرض معا أسعار مختلف أنواع الشوكولاته في مصر من شوكولاته ديري ميلك، وشوكولاته كادبري، وشوكولاته جواهر وشوكولاته باتشي، فتابعوا معنا.

أسعار الشوكولاته في مصر

شيكولاتة كورونا بالعلكة تبلغ سعرها نحو 6.5 جنيه مصري.

شيكولاتة كورونا غامقة تبلغ سعرها نحو 6 جنيه مصري.

شيكولاتة كورونا صغيرة بالزبد تبلغ سعرها نحو 6 جنيه مصري.

شيكولاتة كورونا بالكريمة والبرتقال يبلغ سعرها نحو 5 جنيه مصري.

شيكولاتة كورونا بالكريمة والليمون يبلغ سعرها نحو 5 جنيه مصري.

سعر علبة شوكولاته جواهر وزن900 جرام بسعر 255 جنيه مصري.

شيكولاتة كورونا بالكريمة والفراولة يبلغ سعرها نحو 4 جنيه مصري.

شيكولاتة كورونا كبيرة بالزبد يبلغ سعرها نحو 8 جنيه مصري.

شيكولاتة كورونا ويفر يبلغ سعرها نحو 4 جنيه مصري.

سعر شيكولاته كادبوري ديلي ميلك في المحلات المصرية

شيكولاتة كادبوري مارفيلوس جيلي وزن 160 جرام، يبلغ سعرها نحو 29 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبوري بابلي وزن 28 جرام، يبلغ سعرها نحو 5 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبوري بندق كبيرة يبلغ سعرها نحو 10.5 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبوري مورو يبلغ سعرها نحو 3 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبوري بابلي وزن 87 جرام، يبلغ سعرها نحو 14.5 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبوري فليك يبلغ سعرها نحو 9 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبوري سادة صغيرة يبلغ سعرها نحو 2 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبوري لبن مع كراميل يبلغ سعرها نحو 9 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبوري شيكسو يبلغ سعرها نحو 1 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبوري أوريو يبلغ سعرها نحو 8 جنيه مصري.

شيكولاتة كادبري مارفيلوس وزن 38 جرام، يبلغ سعرها نحو 8 جنيه مصري.

سعر شيكولاته كيت كات في المحلات المصرية

يوجد الكثير من الناس يرغبون في شراء شيكولاته كيت كات واعتبارها من أفضل أنواع الشوكولاته المتواجدة في السوق المصري، وتختلف أسعار وأنواع الشوكولاته في مصر حيث تتمثل في الأتي:

شيكولاتة كيت كات وزن 42 جرام بالكراميل، يبلغ سعرها نحو 10 جنيه مصري.

شيكولاتة كيت كات وزن 36.5 جرام، عدد أربع أصابع يبلغ سعرها نحو 8 جنيه مصري.

شيكولاتة كيت كات وزن 18 جرام، عدد إصبعين يبلغ سعرها نحو 4 جنيه مصري.

شيكولاتة كيت كات وزن 46 جرام، شانكي يبلغ سعرها نحو 10 جنيه مصري.

سعرشوكولاته كوت دور في مصر

شيكولاتة كوت دور بالحليب والبندق، يبلغ سعرها نحو 83.5 جنيه مصري.

شيكولاتة كوت دور بالحليب، يبلغ سعرها نحو 83.5 جنيه مصري.

شيكولاتة كوت دور النوع الغامق يبلغ سعرها نحو 83.5 جنيه مصري.

سعر شوكولاته جالاكسي في مصر