أسعار الذهب في مصر في الأسواق ومحلات الصاغة اليوم الأحد الموافق 7/4/2019

أسعار الذهب ، يعتبر الذهب نوع من أنواع المعادن وأغلاهم على مستوي العالم فهو من المعادن الموجود منذ قديم الزمان ولونه اصفر فاقع وملفت للنظر وجذاب بسبب بريقه ولمعانه، وعرف الفراعنة الذهب وأهميته.

فالذهب هو المعدن الوحيد في العالم الذي يحتفظ بقدره وقيمته حيث يمكنك شراء الذهب بغرض الزينة وعند التجديد أو التغيير فيمكنك بيعه دون أن تخسر قيمته بالعكس من الممكن أن تربح منه، فالذهب بورصة مثل أي عملة لأنه من أكثر المعادن المشهورة والمعروفة بين الدول.

وتعتبر أفريقيا من أكبر قارات العالم امتلاكا للذهب على المستوي العالمي فيوجد لديها الكثير من الذهب في باطن الأرض فهي وحدها تنتج أكثر من نصف كمية الذهب التي تستخرج كل عام يعتبر يتم استخراجها من نفس المكان.

والذهب هو معدن مرن جدا ويمكن تشكيله إلى أشكال كثيرة وجميلة ومبتكرة ويمكنك أن تخلطه مع أي معدن آخر ليصبح أكثر صلابة وتجدد من شكله ومكوناته وللذهب استخدامات كثيرة ليس فقط للزينة ويوجد الذهب في جسم الإنسان من ضمن المعادن الموجودة بداخله والذهب أن تتاجر فيه فهو يزيد من مالك الخاص ولا يعود عليك بالخسارة ابدأ ويحافظ على أموالك ويزيدها.

خواص الذهب:

يعتبر أي معدن مختلف عن المعادن الأخرى ويوجد للذهب أيضا مميزات وخصائص مختلفة عن معدن آخرى، فهو متميز من حيث نعومته ولديه درجة كبيرة من اللمعان ويحتوي على كثافة عالية جدا وأيضا الذهب هو يقوم بتوصيل الكهرباء بطريقة جيدة جدا وأيضا يوصل الحرارة، ويعتبر الذهب من المعادن التي تتميز بقلة التأكل وهو يقبل أن يشكل وان يسحب أو يطرق عليه لتتغير من شكله ولكي تجعل الذهب ينصهر لابد أن تصل إلى درجة حرارة 1064درجة مئوية أما لكي تصل إلى درجة أن ينصهر فسوف تحتاج إلى 2856درجة مئوية.

والذهب من المعادن أيضا التي لا يتفاعل مع الماء أو الهواء أو الرطوبة أو الحرارة فهو يعتبر من العناصر الخاملة.

استخدامات الذهب:

يعتبر استخدام الذهب قديما مختلف إلى حد ما إلى العصر الحديث حيث تعدد استخداماته عن العصر القديم بسبب التقدم ومعرفة أهميته أكثر والتعمق في محتويات المعادن أكثر وأكثر فكان استخدام الذهب قديما فقط للزينة فهو كان متوفر قديما فكان يصنع منه التوابيت الخاصة بالملوك والعربات الخاصة بهم أو صناعة الأقنعة أيضا مثل قناع للملك توت عنخ أمون لكن في العصر الحالي أصبحت الاستخدامات أكثر من ذلك فمن ضمن هذه الاستخدامات:

صناعة المجوهرات:

ففي العصر الحالي وهي عادة قديما هي صناعة الحلي والمجوهرات من الذهب والتزين بها وذلك بسبب لمعانه ولونه الجذاب والمشرق والقدرة على تشكيله والصناعة من خلاله لعمل كافة الأشكال كالخواتم والأساور والعقود وغيرهم من الأنواع والأشكال.

صناعة العملة المعدنية:

وتم استخدام الذهب كعملة ليس للتبادل لكنه يستخدم كتذكار على المدي الطويل بسبب قيمة الكبيرة والعالية بين الناس والعالم

صناعة الإلكترونيات:

في عصرنا هذا تم استخدام الذهب في الصناعة الإلكترونية لتوصيل التيار دون حدوث أي مشاكل أو تشويش وتشويه فهو يتميز بالتوصيل التيارات بدرجة عالية وكفاءة كبيرة فهو أصبح معدن أساسي في الأسلاك التوصيل والشرائح الإلكترونية ويعتبر الذهب موجود في الأجهزة الحديثة كالموبايل أو الآلة الحاسبة والتلفزيون وغيرهم من الأجهزة التي تحمل أسلاك لها علاقة بالإلكترونيات.

صناعة الكمبيوتر وارتباطه ب أسعار الذهب:

يستخدم الذهب في صناعة الأجهزة الخاصة بالحاسوب حيث يقوم الذهب بالنقل من خلاله المعلومات والبيانات من داخل الحاسوب بكل سهولة وسرعة والذهب يعتبر من أفضل المعادن في تنفيذ هذه الطلبات بكل سرعة وجودة عالية وهذا ما يجعله غالي الثمن عن غيره.

أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في الأسواق المصرية حالة من عدم الاستقرار، وهو ما يخلق حالة من التخوف بين التجار والناس في التعامل في سوق الذهب، ويجعل المواطنين متخوفين من عدم الاستقرار التي تشهده سوق الذهب والبعض منهم يفضل الانتظار ربما ينخفض اكثر فلات يقبلون على الشراء.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 707 إلى 710 عيار 22 648 إلى 651 عيار 21 619 إلى 621 عيار 18 531 إلى 532 عيار 14 413 إلى 414 عيار 12 354 إلى 355 الاونصة 22,001 إلى 22,072 الجنيه الذهب 4,952 إلى 4,968 الكيلو 707,429 إلى 709,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 719.11 جنيه $41.56 سعر الذهب عيار 22 659.19 جنيه $38.09 اسعار الذهب عيار 21 629.24 جنيه $36.36 اسعار الذهب عيار 18 539.34 جنيه $31.17 سعر الذهب عيار 14 419.48 جنيه $24.24 سعر الذهب عيار 12 359.56 جنيه $20.78 سعر الذهب عيار 9 269.67 جنيه $15.58 اسعار أوقية الذهب 22,364 جنيه $1,292 اسعار جنيه الذهب 5,034 جنيه $290.90 اسعار كيلو الذهب 719,111 جنيه $41,556 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, April 06, 2019 11:26 PM بتوقيت دولة مصر

وكان الذهب يرتبط ارتفاعا وانخفاضا في الماضي بسعر الدولار والعملات الاجنبية مثل اليورو وغيرها ولكن الان بعد تعويم الجنية وتحرير سعر الصرف، اصبح ارتباط سعر الذهب بالدولار واليورو والعملات الاجنبية ليس وثيقا، ففي الوقت الذي ينخفض فيه سعر الدولار نجد الذهب يرتفع.