سعر الذهب للجرام في مصر اليوم الإربعاء 7- 11-2018 بجميع محلات الصاغة عيار ” 18 و21 و24″

يبحث الكثيرين عن أسعار الذهب في مصر، حيث هناك مراقبة مستمرة لأسعار الذهب داخل جميع محلات الصاغة ومن قبل الشباب وخاصة المقبلين على الزواج، وذلك نظرا لما يشهده سوق الذهب من ارتفاع وانخفاض خلال الآونة الأخيرة، ولذا جاءنا بمقال يحمل كافة المعلومات التي تخص أسعار الذهب بجميع الأعيرة بدأ من 14 و18 و21 و24 وسعر الجنيه الذهب داخل مصر، ونوضح لجميع متابعين موقع نجوم مصرية أن جميع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018التي يتم إضافتها لا تحمل قيمة المصنعية المضافة لكل جرام.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018

عيار 18: 528 جنيها

عيار 21: 610 جنيها

عيار 24: 704 جنيهات

الجنيه الذهب: 4928 جنيها

الأوقية: 1233 دولارا.

ونشير أيضا أن اختلاف أسعار الذهب ترجع إلي تغير أسعار وقية الذهب عالميا والتي يتوقف ضمن أسباب عدم أستقرار ثمنها على مر الأيام هي عمليات العرض والطلب وأيضا تغير سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية والأجنبية والتي أيضا تتغير كثيرا على مدار اليوم وبالتالي يتوقف عليها العديد من الأشياء.

ونشير أن أسعار الذهب قد تراجعت كثيرا خلال الفترة الماضية وبلغ سعر جرام الذهب في مصر ما بين 597 – 603 واستمر عدة أيام على هذا السعر إلى أن مؤخرا صعد سعر جرام الذهب في مصر مرة أخرى ووصل إلى 616 بالنسبة لعيار 21 ولم يتغير كثيرا سواء اختلاف طفيف جنيه أو إثنين.

محدث سعر الذهب اليوم نوفمبر 2018

تراجع سعر الذهب اليوم وانخفض بمعدل أربعة جنيهات وسجل سعر جرام الذهب بعيار 21 حوالي 610 بدون مصنعية.