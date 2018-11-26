أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

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أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2018

كما عودناكم دائما علي أن يكون لنا السبق في كل شئ يقدم لكم موقع نجوم مصرية لليوم سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية بعملة الريال السعودي لجميع إخواننا و أخواتنا بالسعودية يمكنكم الآن من خلال ها الموضوع التعرف علي اجدد أسعار الذهب في جميع أنحاء المملكة بداية من العاصمة الرياض ومرورا بكافة الإمارات والمدن بداخل حدود الأرض المقدسة في دولة السعودية من خلال نجوم مصرية تابع الموضوع الآن لمشاهدة أخر أخبار الذهب.

أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2018
أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

جدول بجميع أسعار الذهب مقارنة بالريال السعودي لعام 2018

سعر جرام الذهب عيار 12 73.72 ريال سعودي
سعر جرام الذهب عيار 14 86.11 ريال سعودي
سعر جرام الذهب عيار 18 111.59 ريال سعودي
سعر جرام الذهب عيار 21 129.01 ريال سعودي
سعر جرام الذهب عيار 22 135.10 ريال سعودي
سعر جرام الذهب عيار 24 149.45 ريال سعودي
سعر الجنية الذهب 1038 ريال سعودي
سعر الأوقية ( 29.75 جرام ذهب) 4586  ريال سعودي
سعر كيلو الذهب ( 1000 جرام ذهب ) 147446  ريال سعودي

هذه هي الأسعار الأخيرة ويتم تحديثها علي مدار الـ 24 ساعة في خلال اليوم ليصلك أخر الأخيار بالأسعار الجديدة كل دقيقة وهذه هي الأسعار الحالية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي يتم التعامل بها مع تجار الذهب والمصوغات في كافة أرجاء المملكة السعودية بدون استثناء بالرغم من وجود تفاوت بين كل صائغ والأخر ولكن تظل الأسعار متقاربة جدا ولا تزيد كثير عن الأسعار الرسمية.




     