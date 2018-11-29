ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر بعد تراجع الدولار والمعدن الأصفر يعوض خسائره وعيار 21 يسجل رقماً جديداً

ما زالت هناك حالة من التذبذب المتواصل والمستمر في أسعار الذهب بمصر والعالم، وذلك نتيجة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الكبرى مثل الصين وغيرها، حيث أن المعدن الأصفر لم يستقر منذ عدة شهور، فأحياناً يرتفع وفي بعض الأحيان ينخفض، ولكنه منذ نحو شهرين يتجه في أغلب الأوقات إلى الصعود، وذلك بعد ما فقد نحو 70 جنيه في سعر الجرام قبيل عيد الأضحى الماضي، ووصل سعر الجرام من عيار 21 حينها إلى أقل من 600 جنيه بعدما وصل إلى 660 جنيه قبل ذلك.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم بمصر

وخلال اليومين الماضيين شهدت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً، وولكنها عوضت خسائرها اليوم، وارتفع سعر جرام الذهب بنحو 4 جنيهات خلال ساعات قليلة اليوم، وذللك تأثراً بالأسعار العالمية، وتراجع الدولار بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “جيروم باول”، وهدأت مخاوف المستثمرين فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة بأمريكا.

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أسعار الذهب اليوم بمصر بعد ارتفاعها المفاجئ

ووفق سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاع أربع جنيهات في سعر الجرام، وجاءت الأعار على النحو التالي:

سجل اليوم سعر الذهب اليوم بمصر من عيار 21 نحو 612 جنيه مقابل 608 بالأمس.

أما سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم نحو 525 جنيه.

وسجل عيار 24 نحو 699 جنيه.

أما سعر الجنيه الذهب فوصل اليوم إلى 4896 جنيه.