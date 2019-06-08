أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 8/6/2019

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا الرائد والمتميز نجوم مصرية في داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، والتي يحرص المواطن المصري على متابعتها بشكل يومي لتأثيرها المباشر عليه، وتعتبر الدواجن المصدر الرئيسي لأغلب المواطنين المصريين لحصولهم على البروتين الحيواني بأسعار مناسبة نسبياً مقارنتا باللحوم الحمراء، مرتفعة الثمن التي لا يستطيع أغلب المواطنين الحصول عليها نظراً لارتفاع أسعارها.

صناعة الدواجن من أهم الصناعات التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، ويعتبر توفيرها من عناصر الأمن القومي، ويعمل في صناعة الدواجن حوالي 3 ملاليين عامل في كافة مراحل الإنتاج وتعتبر المصدر الرئيسي لدخل هؤلاء العمال.

أسعار الدواجن اليوم السبت 8/6/2019 في المزارع

النوع الفئة السعر الفراخ البيضاء كيلو 29 الفراخ الساسو كيلو 37 الفراخ البلدي كيلو 36

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر السعر كتكوت أبيض يوم 5 كتكوت أحمر يوم 4 كتكوت بلدي يوم 2,5

أسعار البط اليوم

النوع العمر السعر بط بكيني يوم 4,5 بط مكسوفي يوم 15 بط مولار يوم 15,5

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة السعر بيض أحمر كرتونه 28 بيض أبيض كرتونه 26 بيض بلدي كرتونه 41

أهم العوامل التي تؤثر في أسعار الدواجن في الأسواق

أسعار الأعلاف من أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الدواجن.

سعر شراء كتكوت التربية له عامل كبير في تحديد تكلفة التربية.

نسبة الفاقد من الدواجن بالزارع نتيجة الأمراض والأوبئة.

العرض والطلب من أهم عوامل تحديد الأسعار .

وفي نهاية التقرير تتمنى أسرة موقع نجوم مصرية أن ينال المقال على رضائكم متابعينا الأعزاء.

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