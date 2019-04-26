أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 26/4/2019 ورصد لحالة السوق يومياً

أصدقائنا القراء يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير عن أسعار الدواجن اليوم في السوق المصري، متمنين أن ينال رضاكم، والمعروف أن أسعار الدواجن من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطن في مصر، لأنها مصدر مهم من مصادر البروتين الذي يحتاجه الإنسان، وتكون الفراخ هي البديل الأوفر والأرخص لمصدر البروتين، بالمقارنة باللحوم الحمراء الغالية الثمن التي لا يستطيع أغلب المصريين شرائها.

ونحن نقدم لكم في هذا المقال كل تفاصيل أسعار الدواجن صعوداً وهبوطاً، فقد أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية أن سعر الفراخ البيضاء 28 جنيهاً للكيلو، وأنه يوجد زيادة في أسعار الفراخ البيضاء بمقدار جنيهاً واحداً وذلك نظراً لأسباب منها، إقتراب إفطار الأخوة المسيحيين وهذا يزيد من كمية الإستهلاك ويزيد الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم في مصر السعر للكيلو الواحد

النوع السعر للكيلو الفراخ البيضاء 28 جنيه الأمهات البيضاء 20 جنيه الفراخ الساسو 41 جنيه الفراخ البلدي 39 جنيه لحم بط مولر 34 جنيه كتكوت أبيض 7 إلي10 جنيه كتكوت أحمر ساسو 4.5 إلي 5.25 جنيه كرتونة بيض بلدي 40 جنيه كرتونة بيض أبيض 35.5 جنيه

الأسباب التي تؤثر في تحديد أسعار الدواجن