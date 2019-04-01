أسعار الدفايات في مصر 2019 و مميزات و عيوب جميع الأنواع الكهربائية و الزيت

أسعار الدفايات في مصر, الدفاية هي جهاز يستخدمه الكثير من المواطنين من أجل التدفئة في الاجواء الباردة, نظرا للبرودة الشديدة التى تشهدها البلاد أثناء فترة فصل الشتاء حيث تحتاج الاسرة دائما لتدفئة الغرفة للهروب من البرد القارص, و تختلف انواع الدفيات ما بين الدفاية الكهربائية أو الدفاية التي تعمل بالزيت ولكل منهما فوائدها وأضرارها وسوف نتعرف عن أسعار الدفايات والفرق بينهما وكان في إنتهاء عام 2016 شهدت الأجهزة الكهربائية إرتفاعات كبير في الأسعار وذلك يعود الى إرتفاع سعر الدولار الذي إستغله التجار لربح أضعاف المكاسب الحقيقية بالرغم من إرتفاع الأسعار لا تستغنى سيدة المنزل من شراء الدفايات في فصل الشتاء خاصة هذا العام الذي يشهد برودة شديدة

أسعار الدفايات في مصر.

تتميز الدفاية الكهربائية بكثرة توافرها داخل المحلات وذلك نظرا لسعرها الرخيص الذى يناسب المواطن العادى وتخلف أحجمها وانواعها ومن مميزاتها أيضا انها لا تترك أي نفايات ورائها ومن عيوبها أنها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء ويجب عدم لمسها أثناء التشغيل لذلك يجب عند تشغيلها اتباع الإرشادات الخاصة بها حتى لاتتلف بسهولة, كما يمكنكم معرفة أسعار البوتاجازات في مصر 2019 لجميع الماركات “يونيفرسال،فريش ،كريازى , لاجيرمانيا, زانوسي”

أسعار و أنواع الدفايات الكهربائية.

دفاية نوع ديلونجي 2000 وات تحتوي على 2 مستوي للحرارة السعر 250 جنيها.

دفاية نوع ديلونجي 2000 وات تحتوي على 3 مستوي للحرارة السعر 390 جنيها.

دفاية نوع ديلونجي 2400 وات تحتوي على 3 مستويات للحرارة السعر 540 جنيها.

دفاية نوع ديلونجي 1800 وات بها قطعة من السيراميك السعر 650 جنيها.

دفاية نوع هالوجين أريون تحتوي على 2 شمعة السعر 260 جنيها.

دفاية نوع هالوجين أريون تحتوي على 3 شمعة السعر 325 جنيها.

دفاية نوع هالوجين GUG تحتوي على 3 شمعة بقدرة 1200 وات السعر 260 جنيها.

دفاية نوع هالوجين مروحة Black & Decker بقدرة 2000 وات السعر 345 جنيها..

أسعار دفايات الزيت وانوعها.

دفايات الزيت تعتبر الدفاية الزيت الأكثر أمانا عن الدفاية الكهربائية ويقبل عليها الكثيرون لانها تكون أكثر أمانا وتستخدم في المساحات الكبيرة ويجب أن تحتوي علي سخان الزيت الذي يتغير بإستمرار و ابضا يجب التخلص من الزيوت السامة بشكل صحيح حفاظا على صحة الإنسان وتختلف أيضا دفاية الزيت عن الدفاية الكهربائية بثقل وزنها لأنها تمتلئ بالسائل.