أسعار البوتاجازات في مصر بجميع أنواعها المتعددة يونيفرسال, كريازي, فريش, يونيون إير,

أسعار البوتاجازات في مصر, شهدت الأسواق المصرية بالفترة الماضية إرتفاعا كبيرا في سعر الأجهزة الكهربائية وبعض السلع الأخرى , وسوف نستعرض لكم من خلال هذة المقالة أسعار البوتاجازات في مصر بجميع ماركتها وأحجامها حيث يعد البوتجاز من أكثر الأجهزة الكهربائية الضرورية في كل منزل التي لا يمكن الإستغناء عنها داخل أي بيت لأنه وسيلة للطبخ والأغراض المتعددة وتختلف ماركات البتوجازات حسب الشركة المنتجة لها حيث يوجد أنواع متعددة فمنها الأنواع العادية الشعبيه والمتوسطة العالية التي تتناسب مع امكانيات كل الاسر المصرية ومنها بوتجازات كريازي, يونيفرسال, فريش, يونيون اير, زانوسي, الكتروستار وغيرهم من الماركات المختلفة ولمعرفة كافة أسعار البتوجازات تابع الأتي .

أسعار البوتاجازات في مصر.

بتوجاز يونيفرسال.

حيث تعد شركة يونيفريال من أكثر الشركات شهرة في صناعة الأجهزة الكهربائية وتتميز منتجاتهابالصلابة والمتانة ومقاومته للصدأ لصناعته من أفضل خامات الاستيل كما تحتوي معظم البتوجازات على نظام أمان.

سعر يتوجاز يونيفرسال 4 شعلة لا يشمل اشعال ذاتي يصل الى 1750جنيها.

سعر يتوجازعدد 5 شعلة استانلس بالمروحة 60*90 يصل 3900 جنيها.

سعر يتوجاز عدد 5 شعلة استانلس 60*80 بالمروحة يصل 3400 جنيها.

سعر يتوجاز عدد 5 شعلة 55*80 استانلس يصل 3200 جنيها.

سعر يتوجاز عدد 5 شعلة يشمل اشعال ذاتي شواية والغطاء زجاج كريستال السعر 4700 جنيها.

سعر يتوجاز عدد 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتايمر ديجتال يصل الى 5800 جنيها.

سعر يتوجاز عدد 4 شعلة اشعال ذاتي بومبيه يصل الى 2250 جنيها.

اسعار بوتاجازات كريازى .

يصنع بتوجاز كريازي خامات عالية الجوة من الاستيل سهل التنضيف كفاءته عالية يوجد به تايمر أمان لحل مشكلة نسيان الأكل بجانب خاصية الامان الكامل ضد تسريب الغاز كما يمكنكم أسعار غسالات توشيبا 2019 الأتوماتيك وفوق الأتوماتيك جميع الأحجام وأهم مميزاتها

سعر بوتاجاز كريازى 8900 ستانلس عدد 5 شعلة يصل 5400 جنيه.

سعر بوتاجاز كريازى 6600 ستانلس عدد4 شعلة يصل 4900 جنيه.

سعر بوتاجاز كريازى 6400 ستانلس عدد4 شعلة يصل 4750 جنيه.

سعر بوتاجاز كريازى 6400 ابيض عدد 4 شعلة يصل 4250 جنيه.

سعر بوتاجاز كريازى 9600 M ستانلس عدد 5 شعلة يصل 5900 جنيه.

سعر بوتاجاز كريازى 9601 ستانلسعدد 5 شعلةيصل 7100 جنيه.

اسعار بوتاجازات يونيون اير ويونيون تك .

سعر بوتاجاز يونيون تاك مقاس 55*55 عدد 4 شعلة استانلس يصل 1800جنيه.

سعر بوتاجاز 60*60 يونيون اير 4 شعلة أي شيف مزود بمروحة يصل 4880 جنيه.

سعر بوتاجاز يونيون تك 60*60 4 شعلة يصل 2200 جنيه.

سعر بوتاجاز يونيون تك 80*60 عدد 5 شعلة مزود بمروحة يصل 3500 جنيه.

سعر بوتاجاز يونيون اير 80*60 أي شيف عدد 5 شعلة مزود بمروحة يصل 6500 جنيه.

سعر بوتاجاز يونيون تك 80*60 أي كوك عدد 5 شعلة سمارت تحكم ديجتال السعر 5820 جنيه.

سعر بوتاجاز يونيون تك 90*60 خمسة شعلة بالمروحة و تحكم ديجتال السعر 4500 جنيه

سعر بوتاجاز أي كوك يونيون اير 5 شعلة 90*60 بالمروحة السعر 6200 جنيه.

سعر بوتاجاز يونيون اير 90*60 عدد 5 شعلة أي شيف يص 7200جنيه.

أسعار بوتاجازات فريش.

بوتاجاز فريش 4 شعلة وش استانلس عريض 3200 جنيه.

بوتاجاز فريش 4 شعلة الوان وش استانلس كنز 3100 جنيه.

بوتاجاز فريش 4 شعلة استانلس كامل كنز 3050 جنيه.

بوتاجاز فريش 4 شعلة استانلس كامل عريض 3090 جنيه.

بوتاجاز فريش 60*90 الوان سطح استانلس 3550 جنيه.

بوتاجاز فريش 60*90 استانلس كامل جامبو 3850 جنيه

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