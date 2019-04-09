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TIMSS_KSA | تطبيق الاختبارات الدولية 2019 بإشراف المركز الوطني للقياس

كتب محمود الهواري آخر تحديث
اختبارات TIMSS_KSA هو تطبيق اختبارات يعمل على قياس نسبة الاتجاهات العالمية في تحصيل العلوم والرياضيات، حيث يعتبر اختبار TIMSS هو احد المعايير الدولية التي يعمل المركز الوطني للقياس، وهيئة تقويم التعليم والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية، على تطبيق اختبار TIMSS الدولي على طلاب المدارس بالاشتراك مع المنظمات الدولية، حيث يستهدف الاختبار الدولي TIMSS طلاب المدارس في الصف الرابع الابتدائي والثاني والمتوسط، وقد شارك الطلاب بنسبة كبيرة في اختبار TIMSS_KSA وقد بلغت النسبة نحو 98.63% ويأتي هذا بتفهم كبير من الطلاب وأولياء الأمور لاجراء الاختبار الدولي TIMSS  والذي يأتي بأهمية كبيرة لتطوير العملية التعليمية في السعودية، والتي تسير نحو درب رؤية المملكة لعام 2030، حيث كانت هناك جهودا كبيرة لسريان اختبارات تطبيق TIMSS_KSA في مسارها الصحيح.

تطبيق TIMSS_KSA
اختبارات TIMSS_KSA

TIMSS_KSA

حيث اعلن المركز الوطني للقياس عن الانتهاء من اختبارات تطبيق TIMSS_2019# في السعودية، حيث بلغت نسبة المشاركة 98% وبمشاركة 36 من ادارات التعليم المختلفة بالمملكة، وعدد 76 مدينة وعينة طلابية مكونة من 1257 طالب، وذلك لطلاب الصف الرابع الابتدائي والثاني والمتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم.

تطبيق اختبارات TIMSS_KSA

غرد العديد عبر باستخدام هاشتاج TIMSS_KSA والذي يحمل اسم تطبيق الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم، والي يدور حول اختبار TIMSS ومدى أهميته في تطوير العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، والذي صعد إلى الترند في فترة وجيزة، والذي يبرز أهميته للكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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