وزير التعليم يعلن رسميا جدول إمتحانات الصف الأول الثانوي لعام 2018/2019

إعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفني، جدول إمتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018-2019 ، حيث قال رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، أن الوزير اعتمد بشكل رسمي جدول الإمتحانات لهذ العام ، وهذا الجدول يختص بالمواد الأساسية فقط ، بينما بما يتعلق بالمواد غير الأساسية، فسوف تتولى المديرية عقد الامتحانات الخاصة بها كالمعتاد بالسنوات الماضية ، مؤكدا أن الجدول الذي انتشر قبل هذا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ليس صحيحا .

جدول أمتحانات الصف الأول .

مضيفا أنه تم إرسال خطابات لكافة المديريات التعليمية من أجل عمل التجهيزات اللازمة للإمتحانات هذ العام وأمر بتشكيل لجنة على مستوى كل مديرية لاستلام الامتحانات من المركز القومي للامتحانات، كما ناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور عدم الإنسياق وراء الأخبار الكاذبة على اسوشيال ميديا وعليهم تحري الدقة والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها التابعة للوزارة ، من أجل مصلحة الطلاب وايضا لعدم عرقلة العملية التعليمية حيث انتشر منذ عدة أيام بعد الأخباروالشائعات الكاذبة بنشر جدول إمتحانات الصف الأول الثانوي .

جدول امتحانات الصف الأول للعام الدراسي 2018/ 2019 وسوف تبدأ الامتحانات في يوم 29 ديسمبرالإمتحان الأول ، 17 يناير هو موعد الإمتحان الثاني ، وسوف ينتهي منه الطلاب قبل أجازة نصف العام التي تبدأ 26 يناير وسوف تتراوح مدة الإجابة بين 100 دقيقة و40 دقيقة، وتقيس الأسئلة مهارات الفهم والتحليل والمهارات العليا للتفكيرعند الطالب وكان بدأ تطبيق نظام الثانوية التراكمية، اعتبارا من العام الدراسي الجديد للعام الحالي 2018/2019، إذ يقوموا الطلاب بأداء أربعة 4 امتحانات خلال العام، اثنان منهما نهاية الفصل الدراسي الأول، والثاني في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويحتسب للطالب درجات أعلى امتحان بكل فصل دراسي .

جدولامتحانات الترم الأول بعد إعتماده رسميا من قبل الوزير.



