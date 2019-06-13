نصائح الأطباء لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

يقدم الأطباء العديد من النصائح لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات حتي يتيح لهم القدرة علي التركيز وهدوء الأعصاب ويكون لهم القدرة على اجتياز الامتحانات بسهولة ويسر،وتحتاج فترة الامتحانات إلى استعداد خاص وجيد ويكون لدي الطالب أجواء صحية جيدة لتخطي فترة الامتحانات بسلام وأمان ويجب علي أولياء الأمور أن يساعدوا أبنائهم وتوفير لهم الاستقرار النفسي والبدني حتي يكونوا في قوتهم العقلية ولا يكونوا عرضة للخطر والقلق وعدم التركيز والتوتر خلال الامتحانات.

نقدم لكم خمس محظورات لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات:

1_تشتيت الذهن:يحذر الأطباء من الاهتمام بالأشياء التي تشتت الذهن مثل ممارسة الألعاب خلال الراحة ومتابعة الإنترنت،ويؤكدوا علي ممارسة الأنشطة الرياضية والاستلقاء علي السرير لهدوء الأعصاب من الخوف والتوتر وتصفية الذهن.

2_الوجبات الغذائية المليئة بالدهون تضعف الذاكرة:تحدث الكثير من الأطباء أن هناك العديد من المحظورات التي يقوم بها طالب الثانوية العامة التي تؤثر علي تفكيره وتشتت ذهنه وعقله سواء في نوع الأكل وطرق المذاكرة تؤثر بالسلب علي الطالب في أدائه في امتحانات الثانوية العامة.

3_السهر:يجب علي طلاب الثانوية العامة الاهتمام بالنوم الجيد حتي تستطيع التركيز في الامتحانات ويحذروا من السهر للمذاكرة لإنه أمر خطير ويعود علي صاحبه بالضرر وعدم تحصيل درجات جيدة في الامتحانات.

4_متابعة الأحداث اليومية:عند متابعة الأخبار يوميا أمر مزعج لطلاب الثانوية أيام الامتحانات وينصحوا الأطباء بمشاهدة مواد ترفيهية فقط في فترة الامتحانات ويجب علي طلاب الثانوية تناول البقوليات والحبوب لتدفق الدماء الى الدماغ لتزيد من التركيز في الامتحانات.

5_الإكثار من المنبهات:يحذر الأطباء من الإكثار من المنبهات لإنها ترهق الجهاز العصبي وتشتت عمل المخ والتقليل من كفاءة المخ،وينصحوا أن يتناول الطلاب السبانخ لإنها تعطي الطالب قوة ذهنية والتركيز في الامتحانات وتقوي كفاءة عمل المخ.

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