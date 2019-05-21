نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس محافظة القاهرة

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني ينتظر طلاب المرحلة الإبتدائية نتيجة اختبارات أخر العام بكل قلق وتشويق وذلك بعد المجهودات التي بذلوها طوال العام الدراسي , خاصة طلاب الصف السادس الإبتدائي لأن هذه السنة هي الأخيرة من المرحلة الإبتدائية حيث ينتقل بعدها الطالب للمرحلة الإعدادية ,وانتهت معظم المحافظات من أداء الامتحانات التي لم تخرج عن إطار المنهج الدراسي ومن جانب وزارة التربية والتعليم صرحت أن الامتحانات لم تخرج عن المنهج ، ولم تحتوي على أي أسئلة غير واضحة،حيث كانت بمستوى الطالب المتوسط وأنها كانت مباشرة ومناسبة لوقت الامتحان مشيرة أن توقعات نسب نجاح الصف السادس مرتفعة بكل محافظات مصر

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني.

انتهت عمليات تصحيح أوراق الاجابات ورصد درجات طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي 2019 في جميع محافظات مصر، وتم إتاحة نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس من خلال مدارس الطلاب فقط، بحيث يمكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بالذهاب للمدارس والحصول على النتائج بالاسم ورقم الجلوس ما عدا محافظة القاهرة فقط

ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نساعد طلاب الصف السادس الإبتدائي محافظة القاهرة معرفة النتيجة فور الإعلان عنها وذلك بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات والانتهاء من أعمال الكنترول ورصد الدرجات الخاصة بكل الطلاب من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي الخاص بكل طالب كما يمكن لطلاب الصف الأول والثاني الإعدادي التابعين لمحافظة القاهرة معرفة نتيجتهم أيضا من خلال نفس الرابط بإتباع الخطوات التالية .

أولا الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من هذا الرابط

ثانيا اختيار نتائج المرحلة الابتدائية .

ثالثا تحديد نتيجة الصف السادس.

رابعا اختيار نتائج أخر العام.

خامسا كتابة الرقم القومي.

سادسا الضغط على عرض النتيجة.

وسيتم معرفة جميع المرحلة الإبتدائية من الصف الثالث والرابع والخامس الإبتدائي محافظة القاهرة من خلال نفس الرابط عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي, ويذكر أن محافظة القاهرة هي الوحيدة التي خصصت عبر موقعها الإلكتروني خدمة الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل سواء بداية العام الدراسي ونهايته ،

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارا بإلغاء الشهادة الإبتدائية وصدر القرار بالعام الدراسي السابق 2017- 2018 وأصبحت سنة نقل عادية وليست شهادة كما حدث بالأعوام السابقة, مشيرة أن الامتحانات ستكون على مستوى كل مدرسة وليس على مستوى الإدارة التعليم الابتدائي، و ينتقل بعدها الطالب إلى الصف الأول الإعدادي بعد نجاحه .

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