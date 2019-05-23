برقم الجلوس فقط استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة عبر موقع gizaedu.gov.eg

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة التي يتنظرها جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وخاصة بعد أن أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019،وينبغي الإشارة أن هناك حالة من القلق والترقب تسود أجواء طلاب الصف الثالث الإعدادي انتظار لظهور النتيجة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عبر موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
نتيجة الشهادة الإعدادية
إن مرحلة إتمام التعليم الأساسي هي من أهم المراحل التعليمية في حياة كافة الطلاب، فهي مرحلة يتنقل بعدها الطلاب إلى مرحلة التعليم قبل الجامعي، وفيها أيضا يمكن للطالب أن يحدد مساره التعليمي وأيضا يستطيع رسم ملامح عن مستقبله القادم.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة
ونشير إلى أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد بدأوا في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ ما يقرب من أسبوعين ماضيين، وقد انتهوا أيضا منها يوم الخميس 16 مايو الجاري، وقد صدرت تعليمات على أن تبدأ عمليات تصحيح كراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بشكل فوري وتجميع رصد الدرجات حتى يتسنى لكل محافظ اعتمادها ومن ثم رفعها على الموقع المتخصص لمديرية التربية والتعليم بالجيرة “البوابة الإلكترونية“.
رابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة.…http://gizaedu.gov.eg/asp/3nd/z0srch.asp
طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة
- يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة بالضغط هنا
- ومن ثم نختار أيقونة “نتائج الامتحانات”
- تيم الانتقال إلى صحفة جديدة تتطلب ملأ عدد من الخانات الخاصة ببيانات الطالب “رقم الجلوس”
- بعد الانتهاء من ملأ الخانات نكبس على أيقونة عرض النتيجة.
- سيتم إظهار النتيجة بشكل مفصل درجات كل مادة والمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب.
في حال عدم التمكن من الوصول إلى الموقع “البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم” يمكنكم فقط ترك الاسم ورقم الجلوس الخاص بكم في المكان المخصص للتعليقات.
مع أطيب التنميات بالنجاح الباهر لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية.
التعليقات
الاسم احمد محمود محمد محمود
رقم الجلوس :232921
اريد معرفه النتيجه للصف الثالث الاعدادي الجيزة
محمد عادل قطب
انا رقم جلوسى 14414
محمد منير عبيد على
رقم جلوس 204823
مدرسة الاورمان النموذجية بنين
الادارة العجوزة
المدرسة الاورمان بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 204823
الاسم محمد منير عبيد على احمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30305272102678
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 18
الرياضيات 18
العلوم 15.5
المجموع الأساسى 101
Mark1 72
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 118
الدين 18
التربية الفنية 5
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
لادارة العجوزة
المدرسة الاورمان بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 204823
الاسم محمد منير عبيد على احمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30305272102678
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 18
الرياضيات 18
العلوم 15.5
المجموع الأساسى 101
Mark1 72
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 118
الدين 18
التربية الفنية 5
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
249994
الادارة كرداسة
المدرسة ال خطاب الاعداديه الخاصه
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 249994
الاسم منه الله عاطف سعد شحاته
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 37
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 18.5
الرياضيات 27
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 129
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 149
الدين 19
التربية الفنية 7
كمبيوتر 8.5
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
محمد عصام سيد احمد مرسال مدرسة امبابةالاسماعيليه الاعداديه بنين إدارة شمال الجيزة رقم الجلوس:١٩١٨٦٩
اسامه كمال رقم الجلوس 165037
الادارة العياط
المدرسة ابوبكر الخاصه ع م
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 165037
الاسم اسامه كمال محمد دسوقي
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 35
اللغة الانجليزية 18
الدراسات 20
الرياضيات 27.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 119.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 139.5
الدين 16.5
التربية الفنية 8
كمبيوتر 10
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
نتيجة الشهادة الاعدادية الاسم علي احمد حمدي عبد العزيز رقم الجلوس 136286
محافظة الجيزة
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة العقاد للتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 136286
الاسم يوسف سعد سعدى حسين
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30212242103272
اللغة العربية 20.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 11
الرياضيات 16.5
العلوم 10
المجموع الأساسى 73
Mark1 48.7
Mark2 دون
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 93
الدين 10
التربية الفنية 5
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
الاسم عمر محمد مندي رقم الجلوس 107446 محافظة الجيزة ادارة العمرانية -_-
الادارة العمرانية
المدرسة الصديق للتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 107446
الاسم عمر محمد مندى عبدالجواد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30306102106578
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 26
الدراسات 19
الرياضيات 28.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 131.5
Mark1 87.7
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 151.5
الدين 15.5
التربية الفنية 8
كمبيوتر 10
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
احمد ماهر محمود محمد مبارك. محافظة الجيزه. مدرسة ابو الهول القوميه لغات /عربى الصف الثالث الاعدادى لغات. رقم الجلوس١٣٩٢٤٦. ادارة جنوب الجيزه
الاسم رقيه عيد محمد ابراهيم
مدرسه الكرنك الخاصه
رقم الجلوس 129978
تعبنا والله هى ظهرت ولا لسه
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة الكرنك الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 129978
الاسم رقيه عيد محمد ابراهيم
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30311140104663
اللغة العربية 39.5
اللغة الانجليزية 27.5
الدراسات 19
الرياضيات 28
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 133.5
Mark1 89
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 153.5
الدين 19
التربية الفنية 8
كمبيوتر 9
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصري