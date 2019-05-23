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برقم الجلوس فقط استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة عبر موقع gizaedu.gov.eg

كتب أماني رفعت آخر تحديث
برقم الجلوس فقط استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة عبر موقع gizaedu.gov.eg
نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة التي يتنظرها جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وخاصة بعد أن أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019،وينبغي الإشارة أن هناك حالة من القلق والترقب تسود أجواء طلاب الصف الثالث الإعدادي انتظار لظهور النتيجة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة  عبر موقع البوابة الإلكترونية  لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

برقم الجلوس فقط استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة عبر موقع gizaedu.gov.eg

نتيجة الشهادة الإعدادية

إن مرحلة إتمام التعليم الأساسي هي من أهم المراحل التعليمية في حياة كافة الطلاب، فهي مرحلة يتنقل بعدها الطلاب إلى مرحلة التعليم قبل الجامعي، وفيها أيضا يمكن للطالب أن يحدد مساره التعليمي وأيضا يستطيع رسم ملامح عن مستقبله القادم.

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عن الكاتب

أماني رفعت

أماني السرسي، كاتبة ومحررة، متزوجة. حاصلة على ليسانس حقوق ، وماجستير في القانون الدولي الخاص أفضل هواياتي القراءة، والسفر، الرياضة، والموسيقى

التعليقات

    1. الادارة العجوزة
      المدرسة الاورمان بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 204823
      الاسم محمد منير عبيد على احمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30305272102678
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 18
      الرياضيات 18
      العلوم 15.5
      المجموع الأساسى 101
      Mark1 72
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 118
      الدين 18
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    2. لادارة العجوزة
      المدرسة الاورمان بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 204823
      الاسم محمد منير عبيد على احمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30305272102678
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 18
      الرياضيات 18
      العلوم 15.5
      المجموع الأساسى 101
      Mark1 72
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 118
      الدين 18
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة كرداسة
      المدرسة ال خطاب الاعداديه الخاصه
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 249994
      الاسم منه الله عاطف سعد شحاته
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 37
      اللغة الانجليزية 27
      الدراسات 18.5
      الرياضيات 27
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 129
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 149
      الدين 19
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 8.5
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

  7. محمد عصام سيد احمد مرسال مدرسة امبابةالاسماعيليه الاعداديه بنين إدارة شمال الجيزة رقم الجلوس:١٩١٨٦٩

    رد

    1. الادارة العياط
      المدرسة ابوبكر الخاصه ع م
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 165037
      الاسم اسامه كمال محمد دسوقي
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 35
      اللغة الانجليزية 18
      الدراسات 20
      الرياضيات 27.5
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 119.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 139.5
      الدين 16.5
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 10
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة العقاد للتعليم الاساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 136286
      الاسم يوسف سعد سعدى حسين
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30212242103272
      اللغة العربية 20.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 11
      الرياضيات 16.5
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 73
      Mark1 48.7
      Mark2 دون
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 93
      الدين 10
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العمرانية
      المدرسة الصديق للتعليم الاساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 107446
      الاسم عمر محمد مندى عبدالجواد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30306102106578
      اللغة العربية 39
      اللغة الانجليزية 26
      الدراسات 19
      الرياضيات 28.5
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 131.5
      Mark1 87.7
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 151.5
      الدين 15.5
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 10
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

  11. احمد ماهر محمود محمد مبارك. محافظة الجيزه. مدرسة ابو الهول القوميه لغات /عربى الصف الثالث الاعدادى لغات. رقم الجلوس١٣٩٢٤٦. ادارة جنوب الجيزه

    رد

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة الكرنك الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 129978
      الاسم رقيه عيد محمد ابراهيم
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30311140104663
      اللغة العربية 39.5
      اللغة الانجليزية 27.5
      الدراسات 19
      الرياضيات 28
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 133.5
      Mark1 89
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 153.5
      الدين 19
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 9
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصري

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