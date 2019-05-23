برقم الجلوس فقط استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة عبر موقع gizaedu.gov.eg

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة التي يتنظرها جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وخاصة بعد أن أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019،وينبغي الإشارة أن هناك حالة من القلق والترقب تسود أجواء طلاب الصف الثالث الإعدادي انتظار لظهور النتيجة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عبر موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

إن مرحلة إتمام التعليم الأساسي هي من أهم المراحل التعليمية في حياة كافة الطلاب، فهي مرحلة يتنقل بعدها الطلاب إلى مرحلة التعليم قبل الجامعي، وفيها أيضا يمكن للطالب أن يحدد مساره التعليمي وأيضا يستطيع رسم ملامح عن مستقبله القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة ونشير إلى أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد بدأوا في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ ما يقرب من أسبوعين ماضيين، وقد انتهوا أيضا منها يوم الخميس 16 مايو الجاري، وقد صدرت تعليمات على أن تبدأ عمليات تصحيح كراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بشكل فوري وتجميع رصد الدرجات حتى يتسنى لكل محافظ اعتمادها ومن ثم رفعها على الموقع المتخصص لمديرية التربية والتعليم بالجيرة “البوابة الإلكترونية“. رابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة.…http://gizaedu.gov.eg/asp/3nd/z0srch.asp طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة بالضغط هنا ومن ثم نختار أيقونة “نتائج الامتحانات”

تيم الانتقال إلى صحفة جديدة تتطلب ملأ عدد من الخانات الخاصة ببيانات الطالب “رقم الجلوس”

بعد الانتهاء من ملأ الخانات نكبس على أيقونة عرض النتيجة.

سيتم إظهار النتيجة بشكل مفصل درجات كل مادة والمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب. في حال عدم التمكن من الوصول إلى الموقع “البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم” يمكنكم فقط ترك الاسم ورقم الجلوس الخاص بكم في المكان المخصص للتعليقات. مع أطيب التنميات بالنجاح الباهر لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية.

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