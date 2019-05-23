نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة, بعد أن انتهت الامتحانات تبدأ مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في التجهيز لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس التابعة للمديرية و يترقب أولياء الأمور نتيجة أبناءهم خاصة بعد الانتهاء من مدة الامتحانات وكان طلاب محافظة القاهرة أدوا امتحانات الترم الثاني على مدار ستة أيام متتالية , في حالة من الهدوء وعدم صدور أي شكاوى من الامتحانات أو من صعوبة الأسئلة خاصة وأنها كانت بمستوى الطالب المتوسط حيث تم وضع الامتحانات بواسطة متخصصين من واقع الكتاب المدرسي، على مستوى جميع الإدارات التعليمية وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب، وتوفير رعاية صحية داخل كل مدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.

وأدى حوالي 157 ألف طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المواد الدراسية المقررة وهي (مادة اللغة العربية, مادة الرياضيات بفرعيها الجبر والهندسة, اللغة الإنجليزية , الدراسات الإجتماعية, العلوم, التربية الدينية, التربية الفنية), ثم الحاسب الألي ومن المنتظر ظهور نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة فور الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات التي تستغرق حوالي أسبوع.

تابع النتائج الآتية:

ليتم اعتماد النتائج بشكل مباشر بعد اعتمادها من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وذلك تمهيدا لرفعها على موقع الخاص بمديرية التربية و التعليم هذا وقد تساءل الطلاب وأولياء الأمور عن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية حيث أن مجموع الدرجات هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) لم تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح ورسوب وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الماضي وصلت نسبة النجاح حوالي 79%, كما يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية-2019 برقم الجلوس.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.

لمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات أخرى

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أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة.

نتمنى لجميع أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة دوام النجاح والتفوق في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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