أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن إطلاق برنامج المنح الدراسية لبرنامج الفرانكوفونية، والمخصص للمعلمين والمعلمات وكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم الفني وذلك للعام الدراسي 2019 /2020 في عدة تخصصات مختلفة، ومدد زمنية متغيرة، ومن خلال هذه المقالة المميزة نطرح لكم تفاصيل المنح الدراسية والتي تم تخصيصها للعاملين بوزارة التربية والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، بإشراف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بتولي مسؤولية إدارته، ولتحقق الاستفادة القصوى من هذه المنح الدراسية للنهوض بالعملية التعليمية، حيث تستهدف تلك المنح الدراسية جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم الفني، واليكم أنواع المنح والشروط الواجب توافرها في المعلمين والعامين بالتربية والتعليم المستفيدين من هذه المنح، والإجراءات اللازمة.

أنواع ومجالات المنح الدراسية

أولا : أنواع المنح الدراسية

أنواع المنح الدراسية مدة المنحة منح دراسة الدكتوراه 4 أعوام منح دراسة أبحاث ما بعد الدكتوراه 10 اشهر منح دراسة الماجستير 2 أعوام منح التدريب التقني والمهني من سنتين إلى ثلاثة أعوام منحة الدبلوم التخصصي عام واحد

مجالات منح المعلمين

تتميز المنح الدراسية المقدمة للعاملين بوزارة التربية والتعليم الفني بتنوعها ومن هذه المجالات ما يلي:

(الاقتصاد – المالية – التعليم – الاتصالات – أبحاث القانون والتجارة الإلكترونية)

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شروط المنح الدراسية للمعلمين من الجانب الكندي

خبرة في اللغة الفرنسية تحدث وكتابة مع الإلمام بخبرة مقبولة في اللغة الانجليزية ومهارة استخدام الكمبيوتر.

اعتماد ملفات المرشحين من جهات العمل الخاصة بهم.

إذا قامت الجهة بعدم الموافقة على المرشحين تلتزم برد النفاقات الخاصة.

الجهة المشرفة تلتزم برد المرشحين إلى وظائفهم بعد العودة من المنحة الدراسية الكندية.

في حالة رغبة المرشح بعد إكمال المنحة الدراسية يلتزم برد التكاليف إلى الجانب الكندي المشرف على المنحة.

المتقدمين إلى الهجرة لكندا أو سبق لهم التقدم بطلب الهجرة لا يسمح لهم بالمنحة الدراسية المعلنة.

أغراض الدراسة للجانب البحثي، فلا يسمح بالدراسة في مجالات الطب والصيدلة.

شروط المنح الدراسية الخاصة بتنظيم البعثات

أن يكون المتقدمين قد أمضى على وظائفهم مدة لا تقل عن سنتين.

لا يزيد سن المتقدم للمنح الدراسية عن 40 عام.

لا يقل التقدير المؤهل الحاصل عليه المتقدم عن جيد.

تقرير الكفاية في أخر عامين بدرجة امتياز، ولا تكون قد يبق وقوع عقوبات جزائية عليه في الثلاثة أعوام الأخيرة.

أن تحتاج الجهة الذي يتبعها المتقدم للمنح الدراسية في حاجه إلى التخصص.

شروط المنح الدراسية بصفة عامة

تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ألا يكون قد تجاوز عدد المنح الدراسية المحدد والممنوحة من وزارة التربية والتعليم.

المحدد والممنوحة من وزارة التربية والتعليم. أن يكون مثبت على جهة العمل.

أن يكون له القدرة الصحية والنفسية على تكملة المنحة الدراسية المقدمة.

كيفية التقديم في المنح الدراسية

على من يرغب في التقدم للمنح الدراسية المخصصة للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم، التقدم إلى الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين – إدارة المنح والاجازات الدراسية وذلك بمقر ديوان عام الوزارة على العنوان التالي: 12 شارع الفلكي – محافظة القاهرة على أن يكون معهم الأوراق المطلوبة كاملة ومعتدة ومختومة بختم شعار جمهورية مصر العربية.

الأوراق المطلوبة للتقدم في المنح الدراسية للمعلمين

صحيفة أحوال المعلم والعاملين بوزارة التربية والتعليم مختومة وحديثة.

صورة معتمدة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

خطاب ترشيح جهة العمل معتمد ومختوم.

افادة من البعثات والمنح الدراسية وهى بيان الموقف.

استمارات والتعهدات وكافة الإقرارات الخاصة بالمنحة الدراسية المخصصة.

تقديم صورة جواز السفر ساري.

صورة من البطاقة الشخصية سارية.

ملاحظات المنح الدراسية الفرانكوفونية

لا يتحمل المستفيد من المنحة أية تكاليف مالية، ويتحمل الجانب الكندي كافة الإنفاقات المالية الخاصة بالمنحة.

وزارة التربية والتعليم لا تتحمل أية أعباء مالية.

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المعلمين والعاملين بوازرة التربية والتعليم في المنح الدراسية المقدمة.

أهمية المنح الدراسية للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم

تعتبر المنح الدراسية المقدمة للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم هى فرصة كبيرة للدراسة خارج مصر، بدون تكلفة، وهذا تلبية لرغبة الكثير من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم في الحصول على فرصة مناسبة للحصول على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو غيرها، التي تبني سيرة ذاتية قوية للمعلم، وتجعله الأفضل في الحصول على ترقيات مناسبة وجديرا بالعمل المخول له.