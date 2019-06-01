طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020 بالرقم القومي في المدارس الحكومية

ننشر تعليمات التسجيل الإلكتروني لتلاميذ الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019 /2020 بالرقم القومي وكذلك طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في قسم خدمات ولي الأمر، حتى يسهل على أولياء الأمور عملية التسجيل الإلكتروني لأبنائهم الذين يريدون لهم الالتحاق في أولى ابتدائي بالمدارس الحكومية وتسجيل الرقم القومي الخاص بهم، حيث يبدأ التقديم في 1 /6 /2019 وينتهي في 30 /6/ 2019 ويستمر التقديم لمدة شهر، ويأتي التسجيل الإلكتروني للطلاب في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم الفني لأبنائها الطلاب وكذلك ولي الأمر، حيث يمكن لطلاب الصف الشهادة الثانوية الاستعلام عن رقم الجلوس واليكم كيفية التقديم للصف الأول الابتدائي بالرقم القومي تفصيلاً.

تعليمات تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي بالرقم القومي

هناك مجموعة من الضوابط في عملية التسجيل الإلكتروني لتلاميذ أولى ابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني والتي نوضحها كما يلي:

تسجيل طلاب اولى ابتدائي من خلال مركز معلومات التربية والتعليم.

التقديم في الفترة من 1 يونيو 2019 وحتى 30 يونيو 2019.

تسجل الصف الأول الابتدائي بالرقم القومي للطفل ويمكن لولى الامر تسجيل الرغبة في الالتحاق بأكثر من مدرسة.

تعديل رغبات الالتحاق بالمدرسة الابتدائية الحكومية يتم في تلك الفترة وهى فترة التقديم ولا يحق لولي الأمر التعديل بعد ذلك.

ضرورة التأكيد على منطقة السكن لأنه يصعب تعديلها بعد ذلك.

كتابة العنوان التفصيلي.

يتاح لولى الأمر معرفة المدرسة التي تم قبول طفله بها، ويجب عليه التوجه الى المدرسة لتسليم الأوراق المطلوبة.

كيفية التقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي بالرقم القومي

الخطوة الأولى في التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي في المدار الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020 بالرقم القومي هو الدخول على رابط “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم” وإدخال البيانات التالية:

الرقم القومي للطفل.

تاريخ ميلاد الطفل (اليوم – الشهر – السنة).

اختيار محافظة الميلاد من القائمة المنسدلة.

اختيار النوع (ذكر – أنثى).

الضغط على التسجيل.

ثم المتابعة في إدخال البيانات.

وتوضح الصورة التالية واجهة المستخدم في تقديم طلاب اولى ابتدائي.

تعسر التسجيل الالكتروني لطلاب الصف الاول الابتدائي

في حالة إذا تعثر ولى أمر الطالب في تقديم الطفل في الصف الأول الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم فانه يجب عليه الذهاب إلى المدرسة التي يرغب أن ينضم ابنه إليها، وبرفقته شهادة الميلاد وكذلك بطاقة الرقم القومي مع الصور الضوئية لهما، ويقوم مسؤول المدرسة بالتسجيل الإلكتروني نيابة عنه.

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