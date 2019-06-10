تضع بعض الدخول شروطًا للحصول على تأشيرة الدخول إليها أو الحصول على الجنسية، وقد نشرنا في مقال سابق عزم دولة الامارات على إعطاء تسهيلات ومميزات كبيرة لبعض المستثمرين في بلادها، فخصصت لهم إقامة مميزة لا تحتاج إلى كفيل، وكفلت لهم حق الخروج والدخول إلى البلاد دون الحصول على تأشيرة .

مصر تقدم تسهيلات للمستثمرين للحصول على الجنسية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان أمس الأحد الموافق 9 يونيو 2019م، على بعض التعديلات القانونية بشأن منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، وقد تم تحديد مجموعة من الشروط في مشروع القانون المقدم لمنح الجنسية .

شروط الحصول على الجنسية المصرية

كل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

كل أجنبي أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار .

كل أجنبي أودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة الثالثة من القانون

تضمنت المادة الثالثة من القانون الخاص بمنح الجنسية المصرية للأجانب تأسيس تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما حددت أن يتم تشكيل اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية .

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