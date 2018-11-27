التخصصات والأعداد المطلوبة في مسابقة سد العجز بالتربية والتعليم في محافظات الجمهورية تفصيلا، وذلك وفقا لما ورد جريدة الأهرام، وذلك لعدد 48 ألف وظيفة متاحة بالتربية والتعليم، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الفني، أعلنت عن مسابقة سد العجز بالمدارس المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد كلف الدكتور طارق شوقي وزر التربية والتعليم الفني مديري الإدارات التعليمية المختلفة في المحافظات بدء اجرءات وعمل الإحصائيات اللازمة لحصر عدد التخصصات في المدارس التب بها عجز، ومن خلال هذه المقالة نطرح عدد التخصصات المطلوبة في كل مادة وفى كل محافظة تفصيلا، ويذكر أن التعاقدات الجدية بوزارة التربية والتعليم الفني هى عقود لمدة 6 اشهر أو سنة، وسوف تكون الرواتب مقاربة لرواتب المعلمين في بداية تعيينهم لوزارة التربية والتعليم الفني.

عدد المعلمين المطلوب في المحافظات – مسابقة سد العجز



المحافظة التي بها عجز عدد المعلمين في عجز المدارس المحافظات التب بها عجز عدد المعلمين في عجز المدارس القاهرة 3257 الاسماعلية 847 الجيزة 6960 السويس 3 القليوبية 1167 الفيوم 1765 الإسكندرية 1859 بني سويف 2539 البحيرة 10134 المنيا 3397 الشرقية 979 اسيوط 1853 كفر الشيخ 940 سوهاج 3028 المنوفية 1423 قنا 785 الدقهلية 3492 الأقصر 621 اسوان 828 مطروح 874 الوادي الجديد 100 البحر الأحمر 156 شمال سيناء 156 جنوب سيناء 1023

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التخصصات المطلوبة في سد العجز بالمحافظات

تتنوع تخصصات المواد المختلفة في سد العجز للمعلمين في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني باختلاف المحافظة ولكن غالبا المواد التي بها عجز في التخصصات في معظم المواد وفي معظم المدارس على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.