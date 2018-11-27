التخصصات والأعداد المطلوبة في مسابقة سد العجز بالتربية والتعليم في محافظات الجمهورية تفصيلا، وذلك وفقا لما ورد جريدة الأهرام، وذلك لعدد 48 ألف وظيفة متاحة بالتربية والتعليم، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الفني، أعلنت عن مسابقة سد العجز بالمدارس المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد كلف الدكتور طارق شوقي وزر التربية والتعليم الفني مديري الإدارات التعليمية المختلفة في المحافظات بدء اجرءات وعمل الإحصائيات اللازمة لحصر عدد التخصصات في المدارس التب بها عجز، ومن خلال هذه المقالة نطرح عدد التخصصات المطلوبة في كل مادة وفى كل محافظة تفصيلا، ويذكر أن التعاقدات الجدية بوزارة التربية والتعليم الفني هى عقود لمدة 6 اشهر أو سنة، وسوف تكون الرواتب مقاربة لرواتب المعلمين في بداية تعيينهم لوزارة التربية والتعليم الفني.
عدد المعلمين المطلوب في المحافظات – مسابقة سد العجز
|المحافظة التي بها عجز
|عدد المعلمين في عجز المدارس
|المحافظات التب بها عجز
|عدد المعلمين في عجز المدارس
|القاهرة
|3257
|الاسماعلية
|847
|الجيزة
|6960
|السويس
|3
|القليوبية
|1167
|الفيوم
|1765
|الإسكندرية
|1859
|بني سويف
|2539
|البحيرة
|10134
|المنيا
|3397
|الشرقية
|979
|اسيوط
|1853
|كفر الشيخ
|940
|سوهاج
|3028
|المنوفية
|1423
|قنا
|785
|الدقهلية
|3492
|الأقصر
|621
|اسوان
|828
|مطروح
|874
|الوادي الجديد
|100
|البحر الأحمر
|156
|شمال سيناء
|156
|جنوب سيناء
|1023
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التخصصات المطلوبة في سد العجز بالمحافظات
تتنوع تخصصات المواد المختلفة في سد العجز للمعلمين في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني باختلاف المحافظة ولكن غالبا المواد التي بها عجز في التخصصات في معظم المواد وفي معظم المدارس على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.
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