رزنامة الامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر .. “الامتحانات الفصلية” وزارة التربية الوطنية بالجزائر

نقدم لطلبة وطالبات المراحل الدراسية الثلاثة في دولة الجزائر موعد رزنامة الامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر من خلال مواعيد الامتحانات التي وضعتها وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الإلكتروني، لكل من الشهادات (شهادة البكالوريا، و شهادة التعليم المتوسط، وشهادة التعليم الابتدائي) حيثُ أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن رزنامة الامتحانات ومواعيد الامتحانات المدرسية الرسمية في الجزائر لسنه 2019 عبر موقعها الإلكتروني حيثُ أن مواعيد اجتياز امتحانات.

رزنامة الامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر

وعن مواعيد رزنامة الامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر فالمقرر وفق الجدول أن شهادة البكالوريا لسنة 2019 سوف تبدأ في يوم الأحد الموافق 16من جوان 2019 ويستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق 20 من جوان 2019، وتكون مدة هذا الاختبار خمسه أيام متتاليه كما هو معلوم بالنسبة للسنوات الماضية، كما أعلنت مواعيد امتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة 2019، بأنه سوف تبدأ في يوم الأحد الموافق 9 من جوان 2019 ويستمر لغايه يوم الثلاثاء الموافق 11 من جوان 2019، وتكون مدة الاختبار في ثلاث أيام متتاليه، هي 9 -10-11 من جوان 2019، كما أعلنت رزنامة اختبار شهاده التعليم الابتدائي سيكون في يوم الأربعاء الموافق 29 من ماي 2019.

مواعيد الامتحانات المدرسية الوطنية لسنه 2019

نعرض لكم جدول رزنامة للامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر”وزارة التربية الوطنية بالجزائر”لتسهيل معرفة مواعيد الاختبارات كما تم الإعلان عنها.

وإليكم هذا الرابط (رزنامة الامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر)الهام جدا يساعدكم في كثير من الأمور التعليمية، وهذا الرابط يساعد جميع مراحل التعليم المختلفة، من التعليم الابتدائي و التعليم المتوسط والثانوي والجامعي، كما أنه يوجد به نماذج امتحانات الأعوام السابقة، ويوضح أيضاً لكم الإجابات النموذجية والتنقيط وكيفيه التصحيح لهذه الامتحانات برجاء الاطلاع عليها، وأُقدم لكم أدعية هامة جداً للمُذاكراة والامتحانات.

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للطلبة والطالبات جميعا.