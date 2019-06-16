رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة السودانية ينتظر طلاب الشهادة الثانوية نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي وجنى ثمار التعب والجد والاجتهاد الذي بذله جميع الطلاب على مدار العام ومن خلال موقعنا نتابع معكم كل ما هو جديد لحظة بلحظة عن اخر تطورات النتيجة وموعد ظهورها , حيث أعلن وزير التربية والتعليم بالسودان أن نتيجة الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها رسميا فور الإنتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بكل طالب و مراجعتها من قبل لجان فنية ومهنية متخصصة من قبل الوزارة , تم بعد ذلك يتم اعتمادها من قبل المحافظ ويتم الاعلان عنها فى مؤتمر صحفى لتكريم الأوائل بالثانوية العامة السودانية خلال الأيام القادمة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة السودانية.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم , هذا وقد بدأت تصحيح أوراق الإجابات يوم 1 ابريل 2019 بجميع الولايات حيث شارك 400 معلم مراقب و12000 معلم مساعد في عمليات التصحيح وحتى الان لم تصدر نتيجة الثانوية العامة السودانية للعام الدراسي 2019 ، ولم تصدر وزارة التربية والتعليم في السودان أي بيان رسمي بتحديد فيه موعد صدور النتيجة الرسمي , حيث اكتفت الجهات المختصة بالتصريح أن النتائج في طريقها للاعتماد.

روابط نتيجة الثانوية العامة السودانية لجميع الولايات.

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية الخرطوم

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية نهر النيل الابيض

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية البحر الأحمر

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية القضارف

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية كسلا

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية سنار

نتيجة الثانوي العام في السودان بولاية غرب دارفور

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية شرق دارفور

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية جنوب دارفور

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية وسط دارفور

نتيجة الثانوي العام في السودان شمال دارفور

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية جنوب كردفان

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية غرب كردفان

نتيجة الثانوي العام في السودان ولاية شمال كاردفان.

ولمعرفة الوصول الى نتيجة العام الدراسي لجميع طلاب الثانوية العامة بالسودان اتبع الخطوات التالية حتى معرفة النتيجة .

اولا الدخول عبر الرابط الرسمي لاظهار النتيجة————- من هنا

ثانيا تقوم بتحديد الولاية التي ينتمي لها الطالب.

ثالثا ثم تقوم بادخال رقم جلوس الطالب.

رابعا اضغط على زر إظهار النتيجة.

كما يمكنك معرفة النتيجة من هذا الرابط———— من هنا.

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