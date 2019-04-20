دعاء الاختبارات 1440 نصائح هامة قبل دخول الاختبار النهائي| إرشادات لولي الأمر

ننشر دعاء الاختبارات بالتزامن مع حلول موعد بداية الاختبارات النهائية 1440 بالمملكة العربية السعودية، حيث تبدأ اختبارات الفصل الثاني لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم “تعليم الكبار بنين” مع استمرار الدراسة المرحلتين (رياض الأطفال، الابتدائية) بحيث تنتهي الفترة التقويمية الرابعة في المرحلة الابتدائية مع نهاية اختبارات المتوسطة والثانوية يوم الأحد بتاريخ 16 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019م وفقاً لمواعيد التقويم الدراسي السعودي 1440هـ.

ومع دخول موعد الاختبارات النهائية نقوم بتوفير دعاء الاختبارات النهائية، ويجب بدايةً توكل الطالب/الطالبة على الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالأدعية بعد أن يقوم بأداء الواجب الملتزم به من حيث المذاكرة الجيدة وراحة الجسم والذهن والثقة بالنفس والاستعداد الذهني بتفريغ ذاته من كافة الملهيات، والاستعداد بالوقت عن طريق تنظيم وقته جيداً، والاستعداد بالمكان وتهيئته للمذاكرة، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر نصائح قبل الاختبارات وأثنائها، والأدعية التي يلجأ الطالب لها للتيسير والتسهيل والتذكر، وما يجب فعله من جانب أولياء الأمور.

دعاء الاختبارات

من المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019م بالمملكة العربية السعودية، وقد قمنا بتوفير العديد من الأدعية التي يمكنكم ترديدها للتسهيل والتيسير وتذكر الإجابات أثناء أداء الاختبار وهي كالتالي:

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

اللهم إني قد استودعتك ما قرأت وما حفظت، فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شئٍ قدير.

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً فأنت إن شئت جعلت الصعب سهلاً يا أرحم الراحمين.

اللهم إني قد توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجي إلا إليك.

اللهم افتح عليهم فتوح عبادك العارفين.

اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

اللهم يا جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

اللهم وفق أبنائنا وبناتنا وكن عوناً لهم يا قدير.

اللهم ذكرني ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بك.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب.

اللهم كن معي وأعني على الدراسة والمذاكرة ولا تجعلني أمل منها ووفقني اللهم لما تحب وترضى.

اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

نصائح قبل الاختبارات النهائية

يجب عليك عزيزي الطالب مع ترديد دعاء الاختبارات ألا تُكثر من تناول الوجبات الخفيفة بصورة مستمرة، ولا تكثر من المنبهات والسكريات، ولا تقم بمزاولة أي نشاط يأخذ منك مجهوداً ووقتاً كبيراً إلا في أيام العطلات، وعليك الحرص على النوم لساعات كافية ولا تحرم نفسك الراحة، وقم بوضع جدولاً لنفسك يكون مناسباً للمذاكرة والمراجعة أيضاً، وقم بإعداد مذكرات دقيقة بها خلاصة ما تم مذاكرته للإطلاع عليها أثناء المراجعة، وقم باختبار قدراتك من خلال دعوة الآخرين إلى اختبارك، ثم اختر مكاناً مناسباً يتوفر به الهدوء حتى لا تنشغل بأي أمر آخر.

الإكثار من تناول المكسرات (اللوز، البندق، الكاجو) لاحتوائه على عنصر أوميجا3 لزيادة تركيز المخ. النوم المبكر لزيادة التركيز. الإكثار من تناول الفواكه والمشروبات الطازجة التي تحتوي على فيتامين سي (البرتقال، الموز، الجوافة، عصير الليمون). الإكثار من تناول البروتينات (الأسماك، الدواجن، اللحوم). الاستعانة بالله والتوكل عليه وترديد دعاء الاختبارات بالتوفيق والنجاح. اختيار مكان مذاكرة جيد التهوية والإضاءة. الابتعاد عن المؤثرات الخارجية. التفاؤل بالنجاح والتوفيق. العمل الجاد والاجتهاد في المذاكرة وتنظيم الوقت. الابتعاد عن السهر حتى لا تستيقظ متأخراً فاقداً للذاكرة. قراءة الموضوع وتكراره مع محاولة فهم المعاني فيها وكتابتها أكثر من مرة لتبيت حفظها. التركيز على النقاط الهامة في الدروس. لا تتوقع صعوبة الأسئلة وتفاءل وأعطي لكل مادةٍ حقها.

نصائح أثناء الاختبارات

قبل الاختبار لا تحاول أن تتعلم شيئاً جديداً، والتأكد من زمان ومكان الاختبار، والحفاظ على الانضباط، وقراءة كل سؤال بورقة الأسئلة بعناية ودقة بالغة، والإجابة على الأسئلة السهلة أولاً، ولا تتوقف عند الأسئلة الصعبة، والقيام بمراجعة الإجابات بعد الانتهاء من الإجابة، والاستعانة بالله والتوكل عليه واستذكار قول دعاء الاختبارات للطلاب والطالبات.

الحرص على عدم ترك أسئلة دون إجابة.

الإجابة على الأسئلة بطريقة منتظمة.

تجنب الارتباك في حال وجدت سؤالاً صعباً.

تجنب الغش.

التأكد من كتابة البيانات الخاصة بشكل واضح قبل تسليمها.

ترتيب وتنظيم المعلومات.

إرشادات لولي الأمر قبل الاختبارات النهائية

العمل على تهيئة المكان المناسب للأبناء.

الابتعاد عن إشاعة الخوف والقلق.

ساعدهم في إعداد نظام الاستذكار.

تجنب مقارنة الأبناء بغيرهم.

قم بتوفير الغذاء الصحي والمتوازن لهم.

قم بالعمل على دفعهم بكل ما أوتيت من قوة لعدم الخوف من الاختبارات.

كن عوناً لأبنائك في المذاكرة.

احرص على أن ينام مبكراً.

كيف تقاوم ضغوط الاختبارات النهائية؟

يجب عليك ألا تبالغ بمناقشة إجابات الأسئلة مع أصدقائك، والتركيز في الدراسة ولا تستمع إلى الأفراد المُحبطين، العمل على ترك كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع خطة دراسية واضحة محدداً أهدافك بها، أخذ استراحة في حال الشعور بالضغط، والقيام بمراجعة الدروس مبكراً وعدم تركها للحظات الأخيرة، وإعطاء الأولوية للدروس الأكثر أهمية ثم التي تليها، وفي النهاية عليك بمكافأة نفسك على الإنجازات التي حققتها بتوفيق الله سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والحرص على قول دعاء الاختبارات النهائية ولا تؤخر صلواتك.

أعد حل التمارين وأسئلة الواجبات المنزلية. استذكار موضوعات عدة لكي تكون أكثر استعداداً لاستخدام مهارات متعددة لحل المشاكل. كتابة قائمة بأهم المفاهيم لترجع إليها عند المراجعة. إغلاق الإنترنت في الهاتف. شرب القهوة أو الشاي وعدم الإفراط في تناولهما. أداء تمرينات رياضية لمدة نصف ساعة تقريباً. المذاكرة لبضع دقائق قبل النوم. المذاكرة بصوتٍ عالٍ تساعد على تذكر المعلومات. اختبر نفسك. تحويل التفاصيل التي تحاول تذكرها إلى قصة. تعرف على طقوسك الشخصية للمذاكرة. تغيير مكان المذاكرة، حيث يساعد ذلك على تقوية تذكر المعلومات.

وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات النهائية، فسوف يتم إخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي 1440، حيث يمكنكم متابعتنا عبر موقع نجوم مصرية للتعرف على أخر مستجدات نظام نور وأخبار وزارة التعليم اليوم.

← إقرأ أيضاً: