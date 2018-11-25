جدول امتحان اولى ثانوي عام ترم اول 2019 – الامتحان الاول والثاني ( الرسمي والمعتمد )

اعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الاول 2018 / 2019 الرسمي والمعتمد بعد إنتشار جدول غير رسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وبحسب نظام الثانوية العامة الجديد الذي تم تطبيقه هذا العام فإن هناك امتحانين للفصل الدراسي الأول ومثلهما في الفصل الدراسي الثاني ويحسب للطالب الدرجات الأعلى في امتحان كل فصل دراسي .

الامتحان الاول للصف الاول الثانوي فصل دراسي اول سيكون في الفترة من السبت 29-12-2018 وحتى يوم الخميس 3-1-2019 م بينما يعقد الامتحان الثاني في الفترة من الخميس 17-1-2019 م وحتى يوم الخميس 24-1-2019 م .

جدول الامتحان الأول أولى ثانوي 2019 فصل دراسي اول

السبت 29 ديسمبر 2018 : اللغة العربية.

الأحد 30 ديسمبر 2018 : اللغة الأجنبية الأولى.

الاثنين 31 ديسمبر 2018 : الرياضيات / اللغة الأجنبية الثانية .

الثلاثاء 1 يناير 2019 : التاريخ / الأحياء.

الأربعاء 2 يناير 2019 : الفيزياء / الجغرافيا.

الخميس 3 يناير 2019 : الكيمياء / الفلسفة.

جدول الامتحان الثاني أولى ثانوي 2019 فصل دراسي اول

الخميس 17 يناير 2019 : اللغة العربية.

الأحد 20 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الأولى.

الاثنين 21 يناير 2019 : الرياضيات / اللغة الأجنبية الثانية .

الثلاثاء 22 يناير 2019 : التاريخ / الأحياء.

الأربعاء 23 يناير 2019 : الفيزياء / الجغرافيا.

الخميس 24 يناير 2019 : الكيمياء / الفلسفة.

مع خالص التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.