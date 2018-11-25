جدول امتحان اولى ثانوي عام ترم اول 2019 – الامتحان الاول والثاني ( الرسمي والمعتمد )

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جدول امتحان اولى ثانوي عام ترم اول 2019 – الامتحان الاول والثاني ( الرسمي والمعتمد )

اعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوي العام  للفصل الدراسي الاول 2018 / 2019 الرسمي والمعتمد بعد إنتشار جدول غير رسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وبحسب نظام الثانوية العامة الجديد الذي تم تطبيقه هذا العام فإن هناك امتحانين للفصل الدراسي الأول ومثلهما في الفصل الدراسي الثاني ويحسب للطالب الدرجات الأعلى في امتحان كل فصل دراسي .

الامتحان الاول للصف الاول الثانوي فصل دراسي اول سيكون في الفترة من السبت 29-12-2018 وحتى يوم الخميس 3-1-2019 م بينما يعقد الامتحان الثاني في الفترة من الخميس 17-1-2019 م وحتى يوم الخميس 24-1-2019 م .

جدول الامتحان الأول أولى ثانوي 2019 فصل دراسي اول

  • السبت 29 ديسمبر 2018 : اللغة العربية.
  • الأحد 30 ديسمبر 2018 : اللغة الأجنبية الأولى.
  • الاثنين 31 ديسمبر 2018 : الرياضيات / اللغة الأجنبية الثانية .
  • الثلاثاء 1 يناير 2019 : التاريخ / الأحياء.
  • الأربعاء 2 يناير 2019 : الفيزياء / الجغرافيا.
  • الخميس 3 يناير 2019 : الكيمياء / الفلسفة.

جدول امتحان اولى ثانوي عام ترم اول 2019 - الامتحان الاول والثاني ( الرسمي والمعتمد )

جدول الامتحان الثاني أولى ثانوي 2019 فصل دراسي اول

  • الخميس 17 يناير 2019 : اللغة العربية.
  • الأحد 20 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الأولى.
  • الاثنين 21 يناير 2019 : الرياضيات / اللغة الأجنبية الثانية .
  • الثلاثاء 22 يناير  2019 : التاريخ / الأحياء.
  • الأربعاء 23 يناير 2019 : الفيزياء / الجغرافيا.
  • الخميس 24 يناير 2019 : الكيمياء / الفلسفة.

جدول امتحان اولى ثانوي عام ترم اول 2019 - الامتحان الاول والثاني ( الرسمي والمعتمد )

مع خالص التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.




     