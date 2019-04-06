تم اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 في محافظة أسيوط، وذلك من قبل مديرية التربية والتعليم في أسيوط، وبسبب وجود الكثير من الإجازات والعطل التي ستعطل الدراسة بالمدارس، فقامت وزارة التربية والتعليم الفني بتخفيف بعض المواد الدراسية وحذف بعض الأجزاء من المناهج، وذلك من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، في محافظة أسيوط من يوم 30 أبريل 2019، وذلك للصف الثاني الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، وأما للصف السادس الابتدائي فتبدأ الامتحانات يوم 6 مايو، وأكدت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية في أسيوط، بعدم وضع أي أسئلة من الأجزاء التي حذفت أو حددت من مستشارين المواد الدراسية للامتحانات، وأكدت وزارة التربية والتعليم أيضا على المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بشكل ورقة الامتحان المقرر.

وبخصوص جداول الامتحانات فسنعرضها لكم الآن، وسنعرض لكم أيضا جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العام والرياضي واللغات كالتالي:

يوم السبت 11/5: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء في الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الساعة الرابعة، وامتحان التربية الدينية من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة السادسة مساء. يوم الأحد 12/5: امتحان اللغة الأجنبية من الساعة الواحدة والنصف وحتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا، وامتحان تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الخامسة مساء. يوم الإثنين 13/5: امتحان الهندسة من الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وحتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا. يوم الثلاثاء 14/5: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثالثة ونصف ظهرا. يوم الأربعاء 15/5: امتحان الجبر والحصاء في. الساعة الواحدة ونصف ظهرا، حتى الساعة الثالثة والنصف. يوم الخميس 16/5: امتحان العلوم من الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وحتى الثالثة والنصف ظهرا، وامتحان التربية الرياضية من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساء.

جدول امتحانات محافظة أسيوط للفصل الدراسي الثاني 2019