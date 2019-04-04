جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمحافظة الشرقية 2019

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية في محافظة الشرقية، من يوم 30 أبريل 2019حتى يوم 16مايو 2019، حيث تم اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة الشرقية اليوم، من قبل الدكتور محمود غراب، محافظ الشرقية، حيث أكد على وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الجيد للطلاب عند أداء الامتحانات، وذلك لتيسير الامتحانات على الطلاب، وأيضا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع محاولات الغش في امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع الإدارات التعليمية، متمنيا لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتفوق في جميع مراحلهم التعليمية.

كما أوضح الأستاذ رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع محاولات الغش في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأيضا توفير المناخ الجيد للطلاب عند أداء الامتحانات، وذلك لتسهيل وتيسير الامتحانات للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

كما أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بتحديد جداول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية في محافظة الشرقية، حيث ستبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية من يوم 30 أبريل حتى يوم 9 مايو، وستبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية العام والمهني من يوم 30 أبريل حتى يوم 16 مايو، وستبدأ امتحانات التربية الخاصة (نور، أمل)، من يوم 5 مايو وتنتهي يوم 16 مايو 2019، أما موعد امتحانات المرحلة الثانوية العام والفني فتبدأ يوم 30 أبريل وتنتهي يوم 9 مايو، ويمكنكم الاطلاع على كافة جداول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة الآن.

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